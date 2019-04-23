Из средневековья в цивилизацию: как жители села Магдачешты обходились без воды

Раньше за ведро чистой воды сельчане должны были совершить "подвиг" - встать в четыре утра и успеть к колодцу. Те, кто приходил на два часа позже, вместе с водой черпали вязкую грязь.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik, Дарья Чернега. Жители села Магдачешты Криулянского района оказались на шаг ближе к благам цивилизации. В населенном пункте торжественно сдали в эксплуатацию водопровод и канализацию.

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Воды не хватало всегда

Село Магдачешты находится всего в 20 километрах от Кишинева. Несмотря на небольшое расстояние, разрыв в качестве жизни со столицей всегда был заметно ощутим. Проблему нехватки питьевой воды сельчане испытывали даже в советское время. Как рассказал местный житель Петре Низун, вместе с соседями они построили колодец еще в 1982 году. И тогда, более 30-ти лет назад сложно было найти воду: пришлось копать на 26 метров вглубь.

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"Тот, кто вставал в четыре утра, мог набрать себе ведро воды. Кто приходил к колодцу в шесть утра, их ведро было наполовину наполнено водой, наполовину глиной", - рассказал сельчанин.

Со временем даже такой колодец пересох. И некоторым жителям Магдачешт приходилось преодолевать сотни метров, чтобы принести в дом воду. Проблема обострялась летом, когда колодцы пересыхали. Администратор предприятия "Apa-Canal Magdacesti" Андрей Драгоман подтвердил, что в населенном пункте были такие участки, где вода практически отсутствовала.

Проект растянулся на 10 лет

Как утверждают местные чиновники, по завершению проекта доступ к водоснабжению получили 98% местных жителей, к канализации – 70%. Те, кто еще не успел подключиться, могут это сделать без особых проблем – основные сети подведены. На их установку из экологического фонда республики было выделено 28 миллионов леев. Жители села Магдачешты также внесли свой финансовый вклад в проект. Подключение к канализации каждому дому обошлось в две с половиной тысячи леев, к водопроводу – в полторы. Ждать воды некоторым сельчанам пришлось 10 лет.

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"Строительство водопровода мы начали еще в 2008 году, и потихоньку закончили проект. Канализацию начали строить в 2013-м", - рассказал Драгоман.

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Таким образом, за 10 лет в селе Магдачешты было проведено три километра водопровода и 31 километр канализационных сетей. В селе также построены две насосные станции и очистные сооружения. На церемонии завершения проекта присутствовали премьер-министр Павел Филип и министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николай Чубук. Чиновники отметили, что за последние три года в инфраструктурные проекты, связанные с обеспечением водой населения, было вложено свыше миллиарда леев.

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