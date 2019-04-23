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Почему не стоит помогать продуктами малообеспеченным семьям

© Sputnik / Murad Orujov
Общество
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Не надо жертвовать малообеспеченным семьям продукты и средства бытовой химии, просит председатель молдавской благотворительной организации.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. "Не давайте бедному рыбу, но дайте удочку". Эту истину повторила исполнительный директор организации Ajută un Om ("Помогите человеку") Дойна Чернавка для всех тех, кто накануне пасхальных праздников хочет помочь социально уязвимым семьям.

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В интервью Sputnik.md Дойна рассказала, что за девять лет, прошедших с момента, как она стала заниматься благотворительностью, она убедилась, что пакеты с едой и моющими средствами, которые передают в качестве помощи малообеспеченным семьям, не являются решением проблемы.

"За девять лет я видела очень много, поверьте мне, у нас есть семьи, которым мы помогали годами, а они не пошевелили пальцем, чтобы изменить ситуацию, в которой оказались. Они просто сидят и ожидают пожертвований, рожают все новых детей, хотя не могут содержать и тех, что уже есть. Они знают, что благотворители особо расположены помогать детям, знают, что детей не оставят в беде. Всегда найдется кто-то, кто принесет им необходимое. Но такой подход неверен", - говорит Дойна Чернавка.

Вот почему возглавляемая ею организация Ajută un Om изменила стратегию, и сейчас действует так, как гласит известная поговорка: "Если хочешь помочь кому-то, дай ему не рыбу, а удочку".

"Благотворительность - это не мешки с едой, стиральным порошком и подгузниками. Мы должны понимать, что помогать кому-то значит больше, чем просто принести полные торбы, потому что эти макароны заканчиваются в определенный момент, а ситуация вообще не меняется. Вот почему мы действуем иначе", - говорит Дойна Чернавка.

Что же это за "удочки", которые раздают благотворители из Ajută un Om? Прежде всего, это то, что поможет им самим заработать.

"Для нуждающихся в сельской местности покупаем кукурузу и другой семенной материал. Мы приобретаем животных, чтобы кормить семью и приносить им доход. Например, корова или лошадь для семьи очень много значат. Корова – это молоко и молочные продукты для семьи, но и источник дохода. Мы помогаем им с работой. Например, если мы знаем, что женщина в нуждающейся семье умеет шить, мы сделаем все возможное, чтобы трудоустроить ее", - объяснила Дойна Чернавка.

Огромное разочарование ждет благотворителей, когда они сталкиваются с тем, что люди не готовы сами менять ситуацию, в которой оказались, потому что им проще сидеть и ждать подачек.

"У нас был шокирующий случай. Мы приобрели нуждающейся семье корову. Мы рассчитывали, что они обеспечат детей молочными продуктами, дождутся теленка, которого смогут продать. Но семья решила по-другому и подаренную нами корову зарезали, мотивировав это тем, что им тяжело за ней ухаживать. Ясно, что они сами для себя ничего не желают делать", - рассказала Дойна Чернавка.

Конечно, есть и немало случаев, когда семьи, которым помогли, встают на ноги, выкарабкиваются из нужды. Прежде всего, внимание благотворителей приковано к детям в таких семьях.

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"Мы всегда следим за тем, чтобы дети из этих семей были обеспечены ​​школьной одеждой и школьными принадлежностями. И мы строго следим за тем, чтобы эти дети регулярно посещали школу. Вы понимаете, что если родители употребляют алкоголь и не контролируют ребенка, ребенок предоставлен сам себе", - добавляет благотворитель.

Но такая работа была бы невозможна без привлечения учителей, а также без помощи местных властей.

"Мы много работаем с главами населенных пунктов и директорами школ. Знаете, там, где власти открыты для сотрудничества, как, например, в Бахмуте, Калараше, Унгенах, дела идут хорошо, и результаты радуют", - заключила Дойна Чернавка.

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Теги:
Молдова, малообеспеченные семьи, благотворительный фонд, благотворительность
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