19:09 23 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD17.88
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Пасхальный кулич

Торговля по-кишиневски: пасхальные куличи соседствуют на прилавках с носками

© Sputnik / Stringer
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0

Столичные власти возмущены тем, что на праздничных ярмарках носки и помады оказываются рядом с пасхальной выпечкой и другими продовольственными товарами, и решили пристальнее следить за тем, что продается на сезонных базарах.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Кишиневские власти объявили об открытии с 24 апреля пасхальных ярмарок в столице. На таких праздничных базарах можно купить куличи, пасху, сласти, а также другие продовольственные товары. Исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну пояснил нововведения, которые коснутся пасхальную торговлю.

Пасхальная ярмарка в центре Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Все лучшее – на стол: сколько стоит отметить Пасху

"Прошу преторов быть внимательнее и смотреть какие именно разрешения они подписывают, на какой период и на какую именно деятельность. Не хочу больше видеть носки и помады рядом с куличами, пасхой и другой продовольственной продукцией, которая традиционно продается на пасхальных ярмарках", - сказал Кодряну.

По его словам, в этом году на праздничных ярмарках будут продаваться исключительно продовольственные товары. Власти обращают внимание, что пасхальные базары оборудуют на специально обозначенных территориях, а работать эти торговые точки будут в установленные сроки, которые не должны превышать период праздников.

В примэрии рассказали, как будет ездить общественный транспорт на Пасху и Радуницу>>>

На вопрос о том, появятся ли к праздникам в центре столицы пасхальные инсталляции, Кодряну отметил, что видел, как сотрудники "Lumteh" начали украшать парк Кафедрального собора.

"Думаю, традиционно украсим парк Кафедрального собора, на радость тем, кто празднует Пасху", - сказал он.

Скорая помощь, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Инциденты на Пасху - куда обратиться в случае ЧП, переедания и отравлений

В центральном секторе столицы пасхальная ярмарка откроется в парке Кафедрального собора, в аллее со стороны улицы А. Пушкина. Торговля также будет развернута на улицах Измаильская, 84, Измаильская, 96 на пересечении с проспектом Д. Кантемира, на проспекте Д. Кантемира, 5, улицах митрополита Варлаама, 63, Академической, 6 и Хынчештском шоссе, 58.

На Рышкановке праздничные базары появятся на улицах Богдана Воевода, 1/1,  Богдана Воевода на пересечении с улицей Киевской, Московском проспекте, 9 и 18, улицах А. Доги, 35,. Каля Мошилор, 2/1, Н. Димо, 17/1, Каля Орхеюлуй, 105/1 и Дойна, 203.

В секторе Буюканы, как и в предыдущие годы, пасхальная ярмарка откроется на улице Каля Ешилор, 2.

На Чеканах праздничный базар будет работать на проспекте Мирчи чел Бэтрын угол с улицей Алеко Руссо.

На Ботанике такая ярмарка появится на проспекте Куза-Водэ, 30/1.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Вкусные рецепты: как приготовить творожный кулич на Пасху
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Рядом с центральным входом на рынок стоят три будки
Пес может подождать хозяина у входа: первые собачьи боксы в России - фото
Музыка пульсаров
Космическая музыка в исполнении пульсаров: видео от "Роскосмоса"
Какого цвета бывают паспорта
Какого цвета бывают паспорта в разных странах

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться