Торговля по-кишиневски: пасхальные куличи соседствуют на прилавках с носками

Столичные власти возмущены тем, что на праздничных ярмарках носки и помады оказываются рядом с пасхальной выпечкой и другими продовольственными товарами, и решили пристальнее следить за тем, что продается на сезонных базарах.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Кишиневские власти объявили об открытии с 24 апреля пасхальных ярмарок в столице. На таких праздничных базарах можно купить куличи, пасху, сласти, а также другие продовольственные товары. Исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну пояснил нововведения, которые коснутся пасхальную торговлю.

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"Прошу преторов быть внимательнее и смотреть какие именно разрешения они подписывают, на какой период и на какую именно деятельность. Не хочу больше видеть носки и помады рядом с куличами, пасхой и другой продовольственной продукцией, которая традиционно продается на пасхальных ярмарках", - сказал Кодряну.

По его словам, в этом году на праздничных ярмарках будут продаваться исключительно продовольственные товары. Власти обращают внимание, что пасхальные базары оборудуют на специально обозначенных территориях, а работать эти торговые точки будут в установленные сроки, которые не должны превышать период праздников.

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На вопрос о том, появятся ли к праздникам в центре столицы пасхальные инсталляции, Кодряну отметил, что видел, как сотрудники "Lumteh" начали украшать парк Кафедрального собора.

"Думаю, традиционно украсим парк Кафедрального собора, на радость тем, кто празднует Пасху", - сказал он.

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В центральном секторе столицы пасхальная ярмарка откроется в парке Кафедрального собора, в аллее со стороны улицы А. Пушкина. Торговля также будет развернута на улицах Измаильская, 84, Измаильская, 96 на пересечении с проспектом Д. Кантемира, на проспекте Д. Кантемира, 5, улицах митрополита Варлаама, 63, Академической, 6 и Хынчештском шоссе, 58.

На Рышкановке праздничные базары появятся на улицах Богдана Воевода, 1/1, Богдана Воевода на пересечении с улицей Киевской, Московском проспекте, 9 и 18, улицах А. Доги, 35,. Каля Мошилор, 2/1, Н. Димо, 17/1, Каля Орхеюлуй, 105/1 и Дойна, 203.

В секторе Буюканы, как и в предыдущие годы, пасхальная ярмарка откроется на улице Каля Ешилор, 2.

На Чеканах праздничный базар будет работать на проспекте Мирчи чел Бэтрын угол с улицей Алеко Руссо.

На Ботанике такая ярмарка появится на проспекте Куза-Водэ, 30/1.

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