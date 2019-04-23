Зачем в двухэтажном здании мэрии Кишинева устанавливают лифт - фото

Столичная администрация обзаведется современным лифтом: в примэрии пояснили причины этого решения.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. В двухэтажном здании примэрии (мэрии) Кишинева устанавливают лифт. Делается это, как пояснил представитель столичной администрации, для лиц с ограниченными возможностями.

"Таким образом, планируется обеспечить свободный доступ граждан с проблемами опорно-двигательного аппарата на заседания примэрии, муниципального совета", - сказал собеседник.

© Photo: Facebook / Ilian Casu Лифт в примэрии Кишинева

Точную сумму средств, которые пошли на этот проект, представитель примэрии назвать не смог. Впрочем,в соцсетях появилась информация, что выделено миллион леев.

© Photo: Facebook / Ilian Casu Лифт в примэрии Кишинева

На данный момент в подвале здания примэрии ведутся работы по установке лифтовой шахты. По первоначальному проекту в лифт можно было попасть, пройдя через центральный вход столичной администрации. Однако затем приняли решение, что вход в лифт будет со двора.

Разработкой проекта занималось предприятие "Chişinău-Proiect".

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