В Молдове запретили запуск дронов без разрешения ОГА, СИБ и Минобороны

В социальных сетях комментаторы замечают, что теперь съемке роскошных вилл чиновников с воздуха пришел конец.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Полеты дронов в Молдове решили поставить под контроль — Орган гражданской авиации Республики Молдова (ОГА) заявил об ужесточении правил использования беспилотных летательных аппаратов.

В сообщении, опубликованном на сайте ОГА, владельцев дронов информируют, что с 23 марта 2019 года вступил в действие новый Авиационный кодекс, который регулирует, в том числе, и правила использования беспилотных аппаратов.

© Sputnik / Alexander Kryazhev Лучшие фото 2018 года, сделанные с дрона, поражают воображение

Согласно статье 33 кодекса беспилотники можно поднимать в воздух только с разрешения Органа гражданской авиации, за исключением случаев, когда полеты осуществляются в специально зарезервированном районе.

А в соответствии со статьей 4 Закона об управлении воздушным пространством, проведение аэрофотосъемок допускается только с письменного разрешения ОГА и обязательных заключений Службы информации и безопасности, а также Министерства обороны.

В своем сообщении ОГА отмечает, что контроль за полетами беспилотных летательных аппаратов необходим для защиты личных данных и конфиденциальности граждан страны.

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Это решение было неоднозначно встречено общественностью. Пользователи социальных сетей высказывают опасения, что новые правила позволят обезопасить прежде всего недобросовестных чиновников, чьи роскошные особняки журналисты фотографируют с помощью дронов.

"Первое правило эксплуатации дрона — не снимать виллы чиновников?" - задается вопросом один из комментаторов.

Вместе с тем ОГА ссылается на решение Европейской комиссии, которая приняла соответствующие акты, регламентирующие использование беспилотных летательных аппаратов в Европейском союзе.

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