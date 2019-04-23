Он погиб за свободу Молдовы - герою было всего 19 лет

Фраза о том, что героями не рождаются, не раз находила подтверждение на молдавской земле, особенно во время Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Сегодня, в погожие весенние дни, граждане нашей республики радуются расцветшей природе, могут жить, не боясь взрывов мин и снарядов, с уверенностью смотреть в мирное небо. Кажется, что так было всегда, однако ровно 75 лет назад на молдавской земле шла самая страшная за всю историю человечества война, а молодые бойцы, которые еще не надышались этой жизнью, погибали, освобождая родину от нацистов.

Один из них - Герой Советского Союза Василий Мамистов, который погиб в боях за село Маловата 22 апреля 1944 года. Солдату было всего 20 лет, его похоронили в селе Суслены Оргеевского района Молдовы.

Героями не рождаются

Василий Мамистов родился 5 февраля 1924 года в селе Владимировка Самарской области. В ряды Красной армии попал, как курсант гвардейского отдельного учебного батальона 89-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта. С сентября 1942 года принимал участие в Великой Отечественной войне.

Подвиги не заставили себя долго ждать, рядовой Мамистов попал в самое горнило войны - Курскую битву. Со своим пулеметным расчетом Василий поддерживал наступление стрелков. Враг сопротивлялся яростно, и в один момент на пути стрелков оказалась бронемашина. Своим огнем она прижала наступающих к земле. Василий, вооружившись гранатами, пополз навстречу к огню. Вскоре раздались взрывы, машина подбита, путь для пехоты свободен. За этот бой 6 августа 1943 года Василий Мамистов был награжден первой боевой наградой — орденом Красной Звезды.

Гвардии рядовой отличился 24-27 сентября 1943 года в боях на подступах к городу Кобеляки Полтавской области Украины. Одним из первых переправился на правый берег реки Ворскла, огнем пулемета обеспечил переправу батальона.

В бою в районе села Комендантовка с пулеметным расчетом удерживал важную высоту, отразил несколько контратак противника. В числе первых вышел к берегу Днепра.

Молдавские школьники прошли дорогами своих прадедов - фото>>>

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии рядовому Мамистову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Пророчество из детства

Говорят, что основные черты характера человека формируются в детстве, в том числе и отвага, которая сопровождает человека по жизни. Василий в детстве всегда был заводилой в играх, наблюдая за ним, кто-то из стариков сказал: "Героем будет!".

Мальчик нашел выход из ситуации, когда во время уборочной страды в селе загорелась изба. Сбежавшиеся старики и ребята растерялись - дверь на замке, а в доме малыши. Через окно проник паренек. Не сразу узнали в нем Васю Мамистова, он вытаскивал из огня полуживых ребятишек.

В юношестве жизнь Василий шла, как и у других сверстников, поступил в техническое училище в Сызрани, начал подрабатывать. Война внесла коррективы в планы парня - наверняка, уходя на фронт и сражаясь с врагом в сердце у него постоянно жили пять сестер, маленький брат, мать. Их он должен был защищать и справился со своей задачей геройски...

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK