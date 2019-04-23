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Распятие

В храм без свечки: пожарные рекомендуют не рисковать в пасхальную ночь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Спасатели также просят граждан быть внимательными и не допускать случайного возгорания.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Молдавские спасатели находятся в режиме полной готовности. Накануне пасхальных праздников храмы по всей стране проверяют на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. До воскресенья планируется оценить состояние 1400 объектов культа. В столичном секторе Ботаника проверки уже завершены. Как отметил командующий пожарными и спасателями из этого микрорайона Эмилиан Ящук, серьезных нарушений не было выявлено. Лишь в двух случаях рекомендовали сменить огнетушители.

Рекомендации спасателей

Сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям напоминают, что находиться внутри церкви с горящей свечой не разрешается в целях пожарной безопасности. Гражданам рекомендуют стоять на улице: таким образом, сокращаются риски внезапного возгорания от свечи. Как заявил Ящук, сотрудники полиции и пожарные в пасхальную ночь будут дежурить в церквях. Тем не менее, они еще раз напоминают о том, как избежать трагедии.

Скорая помощь, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"На случай, если понадобится эвакуация, нужно встать так, чтобы не мешать специальному транспорту, помощь которого может понадобиться. Также во время службы аварийные выходы не должны быть заблокированы", - пояснил глава пожарного отделения сектора Ботаника.

Спасатели также просят граждан быть внимательными и не допускать случайного возгорания. Если начнется пожар, главное – не паниковать.

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"У нас теперь все ответственные…"

Что такое пожар в Пасхальную ночь, хорошо знают в церкви Святого Дмитрия, расположенной на Ботанике. Пять лет назад там произошло короткое замыкание во время трансляции службы одним из молдавских телеканалов. Как пояснил настоятель храма - отец Павел Борщевский, трагедия произошла из-за неправильно установленного оборудования. В результате церкви был нанесен ущерб на сумму более пяти миллионов леев. Пришлось восстанавливать крышу и росписи внутри храма.

"С тех пор мы ставим свечи на улице, выносим на улицу самые красивые иконы. Организуем все так, чтобы люди чувствовали себя как в церкви. У нас теперь все ответственные за пожарную безопасность. Предупреждаем прихожан, что надо быть внимательными", - рассказал отец Павел.

Священник пояснил, что церковь Святого Дмитрия вмещает порядка 700 прихожан. В Пасхальную ночь в храм приходит до десяти тысяч человек.

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