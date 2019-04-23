22:12 23 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD17.88
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Люди

В Приднестровье отдохнут десять дней на пасхальные праздники

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
7 0 0

В министерстве по социальной защите и труду Приднестровья обнародовали график выходных в период пасхальных и майских праздников.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Жители Приднестровского региона в период пасхальных праздников будут отдыхать десять дней, а на майские праздники их ждут четыре выходных. Соответствующий график опубликован на сайте министерства по социальной защите и труду непризнанной ПМР.

В конце апреля – в начале мае 2019 года, согласно сообщению ведомства, установлен следующий график дней отдыха и рабочих дней:

  • 27 апреля – суббота, выходной;
  • 28 апреля – Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха), выходной;
  • 29 апреля – понедельник, дополнительный выходной день (второй день Пасхи);
  • 30 апреля – вторник, перенесенный выходной день (с субботы 20 апреля на 30 апреля вторник) для граждан, работающих по графику пятидневной рабочей недели; для граждан, работающих по графику шестидневной рабочей недели, является предпраздничным рабочим днем, сокращенным на 1 час;
  • 1 и 2 мая – среда, четверг, нерабочие праздничные дни (День международной солидарности трудящихся);
  • 3 мая – пятница, перенесенный выходной день (с 18 мая субботы на 3 мая пятницу) для граждан, работающих по графику пятидневной рабочей недели;
  • 4, 5 мая – суббота, воскресенье - выходные;
  • 6 мая – понедельник, дополнительный выходной день (второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших);
  • 7 мая – вторник, рабочий день, 8 мая – среда, предпраздничный рабочий день, сокращенный на 1 час;
  • 9 мая – четверг, нерабочий праздничный день (День Победы);
  • 10 мая – пятница, перенесенный выходной день (с 25 мая субботы на 10 мая пятницу) для граждан, работающих по графику пятидневной рабочей недели;
  • 11, 12 мая – суббота и воскресенье, выходные.

С 13 мая начинается трудовая неделя с рабочей субботой – 18 мая. Также рабочей субботой является и 25 мая.

Кроме того, на время Пасхи в Приднестровье упростят пропускной режим. Соответствующий указ ранее подписал глава региона Вадим Красносельский.

Речь идет о некоторых послаблениях, касающихся документации. Этот временный режим будет действовать лишь для граждан Молдовы, Украины и Российской Федерации.

"С 25 апреля по 7 мая въехать на территорию Приднестровья будет легче. Будет упрощена регистрация автомобилей, а также созданы дополнительные пункты пропуска в некоторых селах", - говорится в сообщении Таможенной службы Приднестровья.

Дополнительные пункты откроют в селах: Вадатурково – Шершенцы; Валя-Адынка – Загнитков; Плоть – Крутые; Виноградное – Новые Буторы; Грушка – Немировка; Красный Октябрь – Вертюжаны; Рашков – Вадул-Рашково; Цыбулевка – Цехановка; Тея – Калфа.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В примэрии рассказали, как будет ездить общественный транспорт на Пасху и Радуницу
Инциденты на Пасху - куда обратиться в случае ЧП, переедания и отравлений
Все лучшее – на стол: сколько стоит отметить Пасху
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Рядом с центральным входом на рынок стоят три будки
Пес может подождать хозяина у входа: первые собачьи боксы в России - фото
Музыка пульсаров
Космическая музыка в исполнении пульсаров: видео от "Роскосмоса"
Какого цвета бывают паспорта
Какого цвета бывают паспорта в разных странах

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться