В Приднестровье отдохнут десять дней на пасхальные праздники

В министерстве по социальной защите и труду Приднестровья обнародовали график выходных в период пасхальных и майских праздников.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Жители Приднестровского региона в период пасхальных праздников будут отдыхать десять дней, а на майские праздники их ждут четыре выходных. Соответствующий график опубликован на сайте министерства по социальной защите и труду непризнанной ПМР.

В конце апреля – в начале мае 2019 года, согласно сообщению ведомства, установлен следующий график дней отдыха и рабочих дней:

27 апреля – суббота, выходной;

28 апреля – Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха), выходной;

29 апреля – понедельник, дополнительный выходной день (второй день Пасхи);

30 апреля – вторник, перенесенный выходной день (с субботы 20 апреля на 30 апреля вторник) для граждан, работающих по графику пятидневной рабочей недели; для граждан, работающих по графику шестидневной рабочей недели, является предпраздничным рабочим днем, сокращенным на 1 час;

1 и 2 мая – среда, четверг, нерабочие праздничные дни (День международной солидарности трудящихся);

3 мая – пятница, перенесенный выходной день (с 18 мая субботы на 3 мая пятницу) для граждан, работающих по графику пятидневной рабочей недели;

4, 5 мая – суббота, воскресенье - выходные;

6 мая – понедельник, дополнительный выходной день (второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших);

7 мая – вторник, рабочий день, 8 мая – среда, предпраздничный рабочий день, сокращенный на 1 час;

9 мая – четверг, нерабочий праздничный день (День Победы);

10 мая – пятница, перенесенный выходной день (с 25 мая субботы на 10 мая пятницу) для граждан, работающих по графику пятидневной рабочей недели;

11, 12 мая – суббота и воскресенье, выходные.

С 13 мая начинается трудовая неделя с рабочей субботой – 18 мая. Также рабочей субботой является и 25 мая.

Кроме того, на время Пасхи в Приднестровье упростят пропускной режим. Соответствующий указ ранее подписал глава региона Вадим Красносельский.

Речь идет о некоторых послаблениях, касающихся документации. Этот временный режим будет действовать лишь для граждан Молдовы, Украины и Российской Федерации.

"С 25 апреля по 7 мая въехать на территорию Приднестровья будет легче. Будет упрощена регистрация автомобилей, а также созданы дополнительные пункты пропуска в некоторых селах", - говорится в сообщении Таможенной службы Приднестровья.

Дополнительные пункты откроют в селах: Вадатурково – Шершенцы; Валя-Адынка – Загнитков; Плоть – Крутые; Виноградное – Новые Буторы; Грушка – Немировка; Красный Октябрь – Вертюжаны; Рашков – Вадул-Рашково; Цыбулевка – Цехановка; Тея – Калфа.

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