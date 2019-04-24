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Посылка. Архивное фото

В Молдове могут повысить стоимость услуги почтовых отправлений

CC BY-SA 2.0 / Beck Gusler / package!
Общество
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В том, какие изменения ждут граждан страны после внесения поправок в закон о почтовой связи, разбирался корреспондент Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Изменения, предлагаемые к утверждению кабмином, указывают, что вес почтового отправления не должен превышать 31,5 килограмма. Об этом сказано в проекте закона, опубликованном на правительственном портале.

Максимальный вес

Если до сих пор почтовыми посылками назывались "предметы, имеющие или не имеющие коммерческую ценность, пересылаемые посредством почтовых сетей", то в предложенных изменениях определение почтовых посылок меняется и будет звучать следующим образом:

"Почтовые посылки – почтовые отправления, содержащие предметы, имеющие или не имеющие коммерческую ценность и отличающиеся от почтовой корреспонденции весом, не превышающим 31,5 килограмма". 

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Также в новую редакцию закона планируют включить понятие документ – пересылка почтой писем, почтовых посылок или EMS, состоящих из любой информации – письменной, нарисованной, напечатанной или цифровой, за исключением товаров.

А EMS, в свою очередь, будет называться услуга по почтовой экспресс-доставке документов и товаров.

Другим изменением, которое предлагается утвердить, является исключение из закона понятия "прямая почтовая реклама".

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До сих пор под этим подразумевались "почтовые отправления, перевозимые и доставляемые по адресу, указанному отправителем на самом отправлении или на его упаковке, состоящие исключительно из рекламных или маркетинговых материалов одинакового содержания, если эти отправления высылаются значительному количеству получателей, установленному регламентирующим органом".

Запрещенные посылки

А еще в законе будет отдельным пунктом прописан запрет на отправку недопустимых почтовых отправлений. Речь идет о наркотических и психотропных веществах, предметах непристойного или безнравственного характера, взрывчатых, воспламеняющихся или радиоактивных веществах, а также других опасных грузах, взрывных устройствах и инертного военного снаряжения, включая инертные гранаты, инертные снаряды и другие аналогичные изделия, а также точные копии таких устройств и изделий. 

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Если наркотики и психотропные вещества обнаружат в посылке, отправляемой транзитом, то их изымут в соответствии с законодательством.

В случае обнаружения в почтовом отправлении взрывчатых, воспламеняющихся или радиоактивных веществ, боеприпасов и их точных копий поставщик универсальных почтовых услуг уполномочен изъять их из посылки, а оставшуюся часть он может отправить адресату, но обязательно с соответствующей сопроводительной информацией.

Как будут устанавливать тарифы

В законодательстве будет прописано, что тарифы должны быть доступными и установлены таким образом, чтобы все граждане, вне зависимости от географического положения, имели доступ к почтовым услугам.

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Тарифы будут формироваться в зависимости от цен и будут едиными по всей стране. 

Почта Молдовы
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При этом, поставщику услуг не запретят заключать индивидуальные соглашения по тарифам с теми, кто хочет воспользоваться почтовыми услугами.

В пояснительной записке сказано, что в 2017 году бюджетный дефицит ГП "Почта Молдовы" составил 25 миллионов леев "из-за почтовых тарифов, установленных еще в 2012 году". Там же приведен пример того, что "ГП "Почта Молдовы" взимает за письмо весом 20 граммов тариф в 1,2 лея, в то время как за такое же письмо ООО "New Post International MLD" (Нова пошта) взимает тариф в 11,96 евро".

Также планируется внести поправки в статью о зарезервированных почтовых услугах. Если до сих пор в законе было прописано, что "право предоставления почтовых услуг по внутренним и международным отправлениям писем или почтовых карточек весом менее 350 граммов зарезервировано за поставщиком универсальной почтовой услуги", то в новой редакции планируется уменьшить этот вес до 100 граммов.

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Разработчиком проекта является министерство экономики и инфраструктуры. Планируется, что изменения вступят в силу с момента их публикации в "Официальном вестнике" (Monitorul Oficial), но не все. Части, касающиеся прямой почтовой рекламы и электронных почтовых услуг, начнут применяться в стране с 1 июля 2021 года.

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