Вестники удачи: как в Молдове оберегают аистов

В Молдову после зимовки в Южной Африке вернулись аисты. У птиц сейчас идет активный период гнездования.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik, Дарья Чернега. Прежде чем остановиться в Молдове, аисты проделывают путь длиною в шесть-семь тысяч километров, который длится порядка 50 дней. Нашу страну перелетные птицы выбрали за неглубокие пресные водоемы. На мелководье в речушках и озерах они находят себе пропитание. Традиционно сложилось, что человека и аиста связывает крепкая дружба. Люди помогают свить им гнезда, веря, что благородная птица приносит удачу.

© Sputnik / Владимир Вяткин Трогательное видео: аисты вернулись домой, но встретили снег и холод

По данным орнитологов, в Молдове существует порядка 300 гнезд этих пернатых.

Интерактивная карта

Любителям природы и активного отдыха теперь легче найти возможность полюбоваться аистами в естественной среде. В 2017 году молдавские орнитологи провели перепись гнезд, по итогам которой создали в интернете интерактивную карту. О гнездах в общую систему также сообщали сельчане, во дворы которых каждый год прилетают эти птицы. А в Старом Орхее для туристов даже разработали новое направление - бердвотчинг, иными словами наблюдение за пернатыми. Желающим изучить птичьи повадки выдают бинокли и отправляют в маршрут длиною 22 километра. Любители природы могут также увидеть и аистов, которые ищут пропитание на берегу Реута. В такие прогулки лучше отправляться в компании с орнитологами. Иногда им удается запечатлеть редкие моменты.

"В этом году была большая удача. Мы наблюдали, как летят огромные косяки аистов. Это было примерно 23 марта. Такие большие стаи редко встретить", - рассказала орнитолог-волонтер Кристина Кифа.

© Sputnik / Nicu Goncear Аисты в Молдове

Давнее соседство

Житель города Оргеев Михаил Васкан соседствует с аистами с середины 70-х годов прошлого века. Раньше в его дворе стояла акация, на которой птицы свили гнездо. Когда дерево сгнило и свалилось, мужчина решил позаботиться о соседях. На месте дерева он установил металлический столб с плоской платформой, на которую положил остатки упавшего гнезда. Птицы оценили старания Михаила. И теперь каждый год прилетают на полюбившееся место.

"Сначала прилетает самец. Он чистит гнездо, выбрасывает оттуда мусор, который собрался за зиму. А через несколько дней прилетает самка. И вдвоем они высиживают потомство. Если один улетает, другой остается сидеть над яйцом. Потом меняются. Они не дают яйцам замерзнуть", - поделился наблюдениями Ваксан.

© Sputnik / Nicu Goncear Аисты в Молдове

Собеседник рассказал, что порой руководствуется своеобразным календарем, который сложился у него за годы соседства с птицей. Мужчина знает, что птенцы появляются на церковный праздник - Сорок Святых, и тогда на душе становится тепло и радостно. А когда в первых числах августа аисты улетают на юг – каждый год щемит сердце.

Источник пропитания

В Молдове издавна сложилось, что человек помогает птице свить гнездо неподалеку от своего дома. Но орнитологи предупреждают, эта затея не у всех завершается желаемым результатом.

"У аистов есть свое собственное мнение. Если такая конструкция не находится в благоприятной среде, или рядом нет источника пропитания, они не совьют гнездо", - пояснила Кифа.

Еще один житель Оргеева Андрей Мунтяну не остается равнодушным к пернатым соседям.

© Sputnik / Igor Vzorov Катастрофа на Днестре: останется ли Молдова без питьевой воды

Аистам, которые каждый год гнездятся в его дворе, он даже приносит пропитание: ходит на Реут ловить рыбу специально для благородных птиц. В этом году у Андрея добавилось забот. Мужчина подобрал яйцо, выпавшее из гнезда. Он надеется спасти не родившегося птенца.

"Однажды я нашел яйца диких уток на озере, положил их под наседку, утром вылупились утята. Я их вырастил и они улетели. Все улетели, ни одного не осталось. Сохраню и это яйцо попробую, может получиться вывести маленького аиста", - рассказал Мунтяну.

Помощь человека аистам нужна еще в одном очень важном деле. Эти птицы, по словам орнитологов, - естественный индикатор экологического состояния страны. Если в Молдове и дальше будут загрязняться водоемы – аисты перестанут сюда прилетать. Чистить берега озер и рек нужно, в том числе и ради пернатых соседей.

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Если сравнить данные переписи аистов, проведенной 50 лет назад и сейчас, количество гнезд в Молдове сократилось с 500 до 300. Это - еще один явный признак того, что человек не бережет окружающую среду.

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