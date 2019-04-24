В каких секторах Кишинева отключат электроэнергию в среду

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 23 апреля для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- ул. Арцарулуй 8, Черника 1, 2-16, Думбрэвий 7, 11-27, Фынтынилор 2, 14, 16, 28, Мазилилор 21, 32-34, Мелестиу 1, 2-6, Мелестиу переулок 2, 5, 8, 10/1, Одесса 35-67, 48-62, Одесса 6 переулок 2-6, С. Мурафа 41, Столничень 4, 34/3,4,5,6, Текучи 1, 2-6, Теилор 9/3, Тиса 1-9, 4-10, Валя Трандафирилор 9001, 9999, В. Зарзэр 3B, Заим 1-7, 2-10, 32, 83 - в период с 09:00 - 17:00.

© Sputnik / Osmatesco Гырбу: тарифы на газ и электроэнергию в Молдове взлетят после местных выборов

Центр:

- ул. А. Пушкин 50A, Г. Кошбук 1 - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. А. Пушкин 56 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. Друмул Виилор 6A, 41, переулок Друмул Виилор 1, 3, 4, 5, Фрумоаса 1-17, 2-18, 20/1, 20/3, Лэпушней 5-21, 8-18, Н. Морошану 2-10, 3-17, Онешть 1-27, 4-30, В. Купча 1A 1-65, 2-48 Г. Менюк 4-30, 5-21, Л. Блага 2-12, переулок Нукарилор 7, 9, 10, Валя Дическу 60, 62/3, 62/4, V. - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Г. Асаки 23, А. Космеску 25A - в период с 11:00 - 15:00.

Чеканы:

- ул. Алчедар 1-3, 2-4, А. Избаш 1-47, 4-40, Арионешть 2-6, Колоница 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, переулок Колоница 1, 2, 3, Хайдукул Бужор 53-69, 62, 78-104, М. Садовяну 9999, переулок Николая Милеску Спэтару 1, 5, 7, 9, Тырговиште 1-25, 6-46, Транснистрия 5, Вадул луй Водэ 9, 19, 21, 31, 99-127, 155, 100, 134-196, 888, 999, 7777, 9001, 9999 - в период с 09:00 - 17:00.

С 1 апреля в Молдове новый поставщик электроэнергии — что будет с тарифами>>>

- ул. Будешть 1-13, Кэлугэрень 1-11, 2-14, Думбрава Рошие 18, Подул Ыналт 9, Вадул луй Водэ 19-23, 30-68, 999, 9999, Васлуй 1-11, 2-12 - в период с 09:00 – 17:00.

- ул. Отоваска 27A, Узинелор 19, 19A - в период с 09:00 - 17:00.

Рышкановка:

- Московский проспект 16 подъезд 1 и 2 кв.1-48 - в период с 09:30 - 17:00.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK