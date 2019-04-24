График работы таможенных пунктов в праздники продлен

В период пасхальных праздников, а также 1 и 9 мая внутренние таможенные пункты будут работать на 2-3 часа дольше.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Все внутренние таможенные пункты будут работать без перерывов и по продленному графику в период пасхальных и майских праздников. Об этом сообщили в среду в Таможенной службе.

"Внутренние таможенные пункты продлят график деятельности на два-три часа в зависимости от количества транзакций. Это распоряжение главы Таможенной службы Виталия Врабие", - сказано в сообщении структуры.

© Sputnik / Miroslav Rotari Инциденты на Пасху - куда обратиться в случае ЧП, переедания и отравлений

Руководство центрального аппарата также будет работать и в случае повышенного трафика отправится на самые загруженные пункты, чтобы помочь инспекторам.

Таможенная служба в период праздников увеличит количество персонала и оборудования для проверок.

При проверках будут использоваться все контрольные терминалы, в том числе предназначенные для дипломатов.

"Требую мобилизации сотрудников всех таможенных пунктов, расположенных на границе и внутренних. Продолжим работать по-максимуму, чтобы путешественники и экономические агенты провели как можно меньше времени у таможенных окон", - подчеркнул Врабие.

В период пасхальных и майских праздников активизируют также работу мобильных команд, чтобы не допустить нарушений законодательства и нанесения ущерба госбюджету.

Подробную информацию о графике работы таможенных терминалов в праздники можно получить в Едином центре обслуживания вызовов Таможенной службы, позвонив по номеру +373 22 574-111. Там же граждане могут узнать информацию о правилах пересечения границы с различными ценностями или заявить о нарушениях сотрудников структуры.

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