Важное заявление полиции - эти места в Кишиневе лучше избегать на Пасху

КИШИНЕВ, 24 - Sputnik. В преддверии Пасхи тысячи граждан страны приезжают в Кишинев для того, чтобы встретить светлый праздник вместе с родными и друзьями или просто за покупками. В этих условиях растет загруженность автотрасс в некоторых секторах города, в особенности в районе Центрального рынка и на центральных улицах.
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Национальный инспекторат патрулирования сообщает, что усилит мониторинг за автомобильным движением в городе на Пасху, призвав водителей придерживаться следующих рекомендаций:
- быть максимально внимательными при вождении и следить за поведением пешеходов на трассе;
- по возможности объезжать загруженные участки трасс;© Sputnik / Miroslav Rotari
- соблюдать дистанцию с впереди следующим автомобилем;
- парковать автомобиль только в специально предназначенных местах, эта мера, по мнению сотрудников полиции, позволит избежать образования "пробок" на дорогах;
- стараться пользоваться общественным транспортом;
- своевременно сообщать онлайн о состоянии с автомобильным движением на некоторых участках трасс посредством мобильных приложений, а также на сайте www.politia.md в рубрике InfoTrafic;
- избегать движения по улицам, находящимся вблизи торговых центров, особенно в часы-пик, когда большинство граждан едет на работу или возвращается с нее;
- особо следить за личными вещами, так как в общественных местах могут промышлять воры-карманники.
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