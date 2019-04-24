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Центральный рынок.

Важное заявление полиции - эти места в Кишиневе лучше избегать на Пасху

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (69)
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Пасхальные праздники вносят коррективы в повседневную жизнь кишиневцев - в некоторых местах города будет не протолкнуться и не проехать, полиция предупредила об этом.

КИШИНЕВ, 24 - Sputnik. В преддверии Пасхи тысячи граждан страны приезжают в Кишинев для того, чтобы встретить светлый праздник вместе с родными и друзьями или просто за покупками. В этих условиях растет загруженность автотрасс в некоторых секторах города, в особенности в районе Центрального рынка и на центральных улицах. 

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Национальный инспекторат патрулирования сообщает, что усилит мониторинг за автомобильным движением в городе на Пасху, призвав водителей придерживаться следующих рекомендаций:

  • быть максимально внимательными при вождении и следить за поведением пешеходов на трассе; 
  • по возможности объезжать загруженные участки трасс;
    Пасхальная ярмарка в центре Кишинева
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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  • соблюдать дистанцию с впереди следующим автомобилем;
  • парковать автомобиль только в специально предназначенных местах, эта мера, по мнению сотрудников полиции, позволит избежать образования "пробок" на дорогах;
  • стараться пользоваться общественным транспортом;
  • своевременно сообщать онлайн о состоянии с автомобильным движением на некоторых участках трасс посредством мобильных приложений, а также на сайте www.politia.md в рубрике InfoTrafic;
  • избегать движения по улицам, находящимся вблизи торговых центров, особенно в часы-пик, когда большинство граждан едет на работу или возвращается с нее;
  • особо следить за личными вещами, так как в общественных местах могут промышлять воры-карманники.

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (69)

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Теги:
предупреждение, общественные места, заявление, полиция, Пасха
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