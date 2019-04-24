Важное заявление полиции - эти места в Кишиневе лучше избегать на Пасху

Пасхальные праздники вносят коррективы в повседневную жизнь кишиневцев - в некоторых местах города будет не протолкнуться и не проехать, полиция предупредила об этом.

КИШИНЕВ, 24 - Sputnik. В преддверии Пасхи тысячи граждан страны приезжают в Кишинев для того, чтобы встретить светлый праздник вместе с родными и друзьями или просто за покупками. В этих условиях растет загруженность автотрасс в некоторых секторах города, в особенности в районе Центрального рынка и на центральных улицах.

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Национальный инспекторат патрулирования сообщает, что усилит мониторинг за автомобильным движением в городе на Пасху, призвав водителей придерживаться следующих рекомендаций: