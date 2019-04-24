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Мемориальный Комплекс Вечность.

Он участвовал в антифашистском подполье в Молдавии - не стало легенды ВОВ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (18)
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Оказывать сопротивление оккупанту, находясь на занятой им территории, - дело, требующее особого мужества. Одним из таких людей был Валерьян Федорович Иванов, который встал в строй "Бессмертного полка".

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Только настоящая любовь к родному краю может заставить человека проявлять самые отчетливые черты мужества и героизма, противостоять врагу на занятой им территории. Примеров такого самоотверженного поведения на оккупированной в 1941-1944 годах молдавской земле было множество. Одним из таких людей был Валерьян Иванов, которого в Кишиневе проводили с военными почестями в последний путь. 

Валерьян Федорович был уроженцем села Копанка Бендерского уезда (ныне - Каушанский район - ред.), а в военном 1941-м, когда фашистские войска оккупировали Молдавию, он стал одним из тех, кого оставили для борьбы с врагом на занятой им территории. 

За военные годы, благодаря действиям молдавских партизан, оккупанты почувствовали, что значит незаконно находиться не на своей земле. Три года бескомпромиссной борьбы с врагом - в составе отряда под командованием Михаила Калашникова подпольщики нападали на вражеские обозы, выводили из строя линии связи, распространяли агитационные листовки.    

Полиция и жандармы отчаянно искали подпольщиков, а к 1944 году они были разоблачены. Молдавских партизан предали суду. Руководителям подпольной группы, в том числе и Валерьяну Иванову, был вынесен смертный приговор, который оккупационные власти не смогли привести в исполнение - настолько молниеносной стала для них Ясско-Кишиневская операция.

За подвиги, совершенные в тылу врага, Валерьян Иванов был награжден орденом Славы, а в 1965-м, спустя два десятилетия после Победы, ветераны-подпольщики из группы Калашникова были награждены боевыми орденами за подвиги, совершенные во времена Великой Отечественной войны.

Валерьян Федорович не дожил до 75-летнего юбилея освобождения нашей республики всего несколько месяцев. В честь признания его заслуг в годы ВОВ героя Бендерского подполья проводили в последний путь с воинскими почестями под звуки государственного гимна Республики Молдова, а также под троекратный оружейный салют. 

Все дальше от нас освободительный август 1944-го, все меньше ветеранов приходит к Вечному огню 9 мая и 24 августа. Ничего не поделаешь - время неумолимо, однако благодарность к тем, кто в тылу и на передовой отстаивал честь и право на жизнь своей родины, померкнуть не может. Пикуль писал: "Стоит лишить народ памяти, и из него можно вить веревки". Пока в День Победы на мемориале много людей и много цветов - значит, народ здоров...

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (18)

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Теги:
партизаны, подполье, победа, "Бессмертный полк", ветеран
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