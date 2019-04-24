Пасха 2019: когда в Молдову доставят Благодатный огонь

Каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Гроба Господня происходит чудо - схождение Благодатного огня: стало известно, когда святыню доставят в Молдову.

КИШИНЕВ, 24 апр– Sputnik. Делегация Митрополии Молдовы, которую возглавил митрополит Владимир, доставит в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь.

В состав делегации войдут четыре священнослужителя. В пятницу представители Митрополии Молдовы вылетят из Кишинева в Тель-Авив, а в субботу утром они отправятся в Иерусалимский храм Гроба Господня, где и сходит Благодатный огонь. В Молдову святыню доставят на самолете в Международный аэропорт Кишинева вечером того же дня. В сопровождении спецмашин и патрульных полицейских на мотоциклах, огонь доставят примерно к 20.00 в столичный Кафедральный собор, откуда его распределят по всем церквям страны.

Схождение Благодатного огня — чудо, которое происходит каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Гроба Господня. В этом году Светлое Воскресение Христово верующие будут праздновать 28 апреля.

В Великую субботу со всего мира к Храму Гроба Господня стекаются десятки тысяч паломников, чтобы "умыться" его благодатным светом и получить Божье благословение. Величайшее чудо с волнением ожидают не только православные христиане, но и представители самых разных конфессий.

Откуда берется благодатный огонь: гипотезы ученых>>>

На протяжении многих сотен лет люди стараются понять, откуда берется Благодатный огонь. Верующие уверены, что это — настоящее чудо, Божий дар людям. Ученые с таким утверждением не согласны и пытаются найти объяснение данному феномену с научной точки зрения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK