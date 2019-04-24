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На ликвидацию последствий непогоды выделены почти 2,7 миллиона леев

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Правительство решило выделить средства на восстановление дома культуры, детсада, гимназии и одного жилого дома, которые оказались повреждены во время непогоды.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Правительство выделило почти 2,7 миллиона леев на ликвидацию последствий непогоды. Соответствующее решение утверждено на заседании кабмина в среду. 

Хлеб
© Fotolia / Igor Sokolov
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Деньги выделит министерство финансов. Из них 21,7 тысячи леев получит министерство обороны в качестве компенсации затрат за оказание помощи властям по разблокировке застрявшей в результате сильных снегопадов (11 и 12 января) техники.

А 2 миллиона 660,2 тысячи леев выделены местным советам для ликвидации последствий ураганного ветра, частично разрушившего 11 марта некоторые здания.

Так, на восстановление дома культуры и детского сада местный совет Котюжен Бричанского района получит 1,4 миллиона леев, совету Мындрешт Теленештского района перечислят миллион 231 тысячу леев на ремонт гимназии "Дмитрий Кантемир", а местный совет Кишелницы Теленештского района получит 29,2 тысячи леев для ремонта крыши дома одной из местных жительниц.

Решение кабмина вступает в силу с момента его публикации.

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