С 1 мая зарплаты в Молдове изменятся - решение правительства

Члены молдавского кабмина приняли важное изменение по поводу оплаты труда в реальном секторе: в правительстве пояснили, кого коснутся поправки.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Начиная с 1 мая гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе увеличится на 165 леев и составит 2775 леев в месяц. Такой документ принят в среду на очередном заседании правительства Молдовы.

"Согласно положениям закона об оплате труда, гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе пересматривается ежегодно в соответствии с ростом цен и производительностью труда на национальном уровне", - сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Силвия Раду.

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На протяжении прошлого года цены повысились на 3% в сравнении с 2017 годом, а рост производительности труда составил 3,3%. В этих условиях увеличение заработной платы в 2019 году составляет 6,3%.

Исходя из этого, работники реального сектора экономики не смогут получать зарплату ниже 16,42 лея в час. До вступления в силу соответствующих поправок "минималка" составляла 15,44 лея в час (или 2610 леев в месяц).

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Поправки касаются сотрудников хозрасчетных предприятий, организаций, учреждений, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы.

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