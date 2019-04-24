Ароматный и смертельный дым - что грозит молдавским курильщикам "вейпов"

Серьезные заболевания легких грозят тем, кто не может отказаться от привычки курить электронные сигареты, - к такому выводу пришла группа ученых.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Медики и химики из Гарварда обнаружили следы бактериальных и грибковых токсинов примерно в 30 и 80 процентах популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет, пишет РИА Новости.

"Эндотоксины грамотрицательных бактерий, а также грибковые глюканы часто вызывают острые или хронические респираторные болезни. Их обнаружение в жидкости для вейпов в очередной раз заставляет задуматься о том, насколько опасны подобные испарители для здоровья курильщиков", — рассказывает Дэвид Кристиани из Гарвардского университета (США).

В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают изготовители, и действительно ли они менее вредны, чем обычные сигареты.

Исследования привели к противоречивым результатам — в целом, табачный дым признали более опасным для здоровья легких и всего организма в целом.

При этом испарения электронных сигарет содержат множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

© Photo : из личного архива Химик: электронные сигареты провоцируют рак

Вдобавок, относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем.

Кроме того, они доказали, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют во всеуслышание их производители.

Молдавские "вейперы" - в группе риска

Несмотря на то, что между собой курильщики электронных сигарет говорят об их практической безвредности для организма, а продавцы активно используют эту "фишку" в маркетинговых кампаниях, "вейпы" наносят вред здоровью любителя ароматизированного пара.

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В частности, онкологи утверждают, что канцерогенов в электронных сигаретах - достаточно, а от риска возникновения онкопатологий никто не застрахован, в особенности те люди, которые добровольно травят свой организм токсинами.

"В электронных сигаретах таких составляющих — 20 %. Но и вейпить в общественных местах нельзя — это превращение окружающих в пассивных курильщиков. Дым электронных сигарет также вызывает воспаления слизистой оболочки, провоцирует мутации в клетках, следовательно, возникает опасность образования опухоли внутренних органов", — заявил корреспонденту Sputnik Молдова хирург, онколог-пульмонолог, Корнел Препелицэ.

Ученым из США также удалось доказать, что помимо токсинов, канцерогенов и бактерий, в жидкостях для "вейпов" также содержатся болезнетворные грибки. Их попадание в легкие часто приводит к развитию астмы и иных хронических проблем с работой органов дыхания.

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