Каждый пятый осужденный в Молдове - насильник

По всем эпизодам сексуального насилия прокуроры требуют для обвиняемых максимально возможного наказания.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Каждый пятый заключенный в стране получил тюремный срок за преступления сексуального характера. Такие данные привели в среду в Генеральной прокуратуре страны.

"Генпрокуратура обращает внимание на угрожающий уровень сексуального насилия в Молдове. Такие случаи составляют ежедневную повестку оперативников", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Генпрокуратуре, по всем эпизодам сексуального насилия прокуроры требуют для обвиняемых максимально возможного наказания.

В прошлом году в республике были совершены 611 преступлений сексуального характера. За тот же период были приведены в исполнение 115 приговоров.

Сейчас в тюрьмах республики отбывают наказание 1189 человек, услышавших обвинительные приговоры по таким делам.

Недавно были осуждены на 15 лет лишения свободы двое жителей Бричанского района, которые изнасиловали девочек.

Первый эпизод произошел еще в 2013 году в селе Мэркэуць. Тогда 38-летний злоумышленник ворвался ночью в соседский дом, попытавшись изнасиловать 17-летнюю девушку. Однако ей удалось сбежать. Но на этом преступник не остановился, он поймал 12-летнюю сестру беглянки, которую утащил с собой, а затем надругался над ней.

Братья жертвы позвали на помощь и насильника в скором времени поймали, однако через два месяца судьи освободили злоумышленника из-под ареста. Тогда ему удалось бежать из страны.

Спустя пять лет его поймали представители правоохранительных органов России. Затем преступника экстрадировали в Молдову для привлечения к уголовной ответственности.

А другое преступление, по которому недавно был вынесен приговор, совершили в Липканах в июле 2018 года. Тогда 55-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 13-летнюю соседку, когда та по просьбе родителей зашла к нему одолжить некие вещи.

Спустя два дня он снова надругался над ребенком. Тогда жертва рассказала маме о произошедшем, а преступника схватили.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK