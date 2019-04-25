В тесноте и в обиде: кишиневская тюрьма нескоро сменит адрес

В течение 2014-2018 годов в строительство нового пенитенциарного учреждения было вложено только 19% от общего объема выделенных средств, а сдача объекта в эксплуатацию отстает от графика примерно на 54 месяца.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Строительство новой кишиневской тюрьмы еще далеко от завершения. Реализация проекта задерживается примерно на 54 месяца, заключила Счетная палата.

В результате изучения финансового отчета Министерства юстиции, СП выявила, что строительство и реконструкция пенитенциарных учреждений в республике движется слишком медленно.

Что касается реализации проекта нового пенитенциарного заведения в Кишиневе, то в отчете говорится, что в течение 2014-2018 годов на строительство было выделено 121362,3 тысячи леев, из них освоены только 23097,7 тысячи леев, или 19,03% от общего объема выделенных средств.

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Таким образом, сдача задерживается примерно на 54 месяца, и в конце 2018 года министерство юстиции подало в министерство финансов запрос на продление срока окончания строительства до 31 декабря 2022 года.

Новая тюрьма должна заменить пенитенциарное учреждение №13 в Кишиневе, где содержатся задержанные и те, кому не был оглашен окончательный приговор. Столичная тюрьма №13 будет закрыта после того, как в Бубуечь наконец будет построено новое, соответствующее современным требованиям пенитенциарное заведение на средства, выделенные Банком развития Совета Европы.

В июне 2016 года кишиневский суд приговорил Филата к девяти годам тюрьмы по обвинению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Согласно решению первой инстанции, экс-премьера обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч леев. Суд запретил Филату занимать определенные должности в течение пяти лет и лишил его высшей государственной награды - "Ордена республики", который он получил из рук четвертого президента Молдовы Николая Тимофти в 2013 году.

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Также судейская коллегия постановила конфисковать незаконно нажитое Филатом имущество на общую сумму в 791,2 миллиона леев. Полный текст приговора экс-премьера составил 271 страницу.

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