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Реальная опасность: что готовы подсунуть продавцы на пасхальный стол

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Общество
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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (71)
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Специалисты подчеркивают, что необходимо быть максимально внимательным при покупке продуктов на праздничный стол.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. До Пасхи осталось совсем немного времени, и подготовка к ней идет полным ходом – хозяйки наводят порядок дома и закупают продукты к праздничному столу. Специалисты же призывают население не гнаться за дешевыми продуктами и предупреждают об опасности, которая может поджидать потенциальных покупателей у прилавков.

Специалисты Национального центра по защите прав потребителей рекомендуют не закупать продукты в спешке, так как на стол могут попасть товары, представляющие угрозу здоровью или даже жизни человека.

В первую очередь, эксперты призывают отказаться от покупок с тротуаров и багажников автомобилей. Даже если эти продукты продаются по низкой цене. Зачастую за крайне низкой ценой может скрываться тот факт, что этот товар является подделкой, или продавец мошенничает с весами.

Подготовка к празднованию православной Пасхи
© Sputnik / Егор Еремов
Отрава на пасхальном столе: какой продукт представляет угрозу для здоровья

Так как перед праздникам на рынках и в магазинах настоящий ажиотаж некоторые экономические агенты пользуются ситуацией и стараются продать как можно больше товара вне зависимости от его качества, отмечают специалисты.

Необходимо быть внимательнее и к качеству продуктов. Эксперты советуют обращать внимание на вкус, запах и цвет товара, и если есть какие-то сомнения, то лучше отказаться от покупки.

Ни в коем случае нельзя покупать продукцию со следами плесени или просроченную. Стоит отказаться от товаров с поврежденной упаковкой.

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Специалисты рекомендуют просить у продавца и сохранять чек на продовольственные товары, чтобы затем можно было доказать нарушения.

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (71)

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Теги:
еда, Пасха
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