Реальная опасность: что готовы подсунуть продавцы на пасхальный стол

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. До Пасхи осталось совсем немного времени, и подготовка к ней идет полным ходом – хозяйки наводят порядок дома и закупают продукты к праздничному столу. Специалисты же призывают население не гнаться за дешевыми продуктами и предупреждают об опасности, которая может поджидать потенциальных покупателей у прилавков.
Специалисты Национального центра по защите прав потребителей рекомендуют не закупать продукты в спешке, так как на стол могут попасть товары, представляющие угрозу здоровью или даже жизни человека.
В первую очередь, эксперты призывают отказаться от покупок с тротуаров и багажников автомобилей. Даже если эти продукты продаются по низкой цене. Зачастую за крайне низкой ценой может скрываться тот факт, что этот товар является подделкой, или продавец мошенничает с весами.
Так как перед праздникам на рынках и в магазинах настоящий ажиотаж некоторые экономические агенты пользуются ситуацией и стараются продать как можно больше товара вне зависимости от его качества, отмечают специалисты.
Необходимо быть внимательнее и к качеству продуктов. Эксперты советуют обращать внимание на вкус, запах и цвет товара, и если есть какие-то сомнения, то лучше отказаться от покупки.
Ни в коем случае нельзя покупать продукцию со следами плесени или просроченную. Стоит отказаться от товаров с поврежденной упаковкой.
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Специалисты рекомендуют просить у продавца и сохранять чек на продовольственные товары, чтобы затем можно было доказать нарушения.
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