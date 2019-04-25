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Интерьер комнаты, архивное фото.

Как в чистый четверг привести дом в идеальный порядок - рекомендации

© Sputnik /
Общество
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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (70)
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Традиционно, в четверг, хозяева домов и квартир стараются привести дом в порядок, чтобы на Пасху жилище сияло. Как это правильно сделать - специалисты дают рекомендации.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Чистота и красота – основные цели, которые преследуют домочадцы во время генеральной уборки. Впрочем, заставить себя навести порядок – это отдельная и весьма непростая задача. Хотя есть еще одна, практически невыполнимая миссия – это не допустить бардака в принципе. Эксперты рассказали корреспонденту РИА Новости о самых главных источниках беспорядка и о том, как это можно исправить.

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Одна из причин систематического беспорядка в доме – это избыток вещей, говорит дизайнер Катерина Семихатова. Бесконечный шопинг и страсть к приобретению и накоплению вещей может привести к тому, что приходится приглашать специально обученного человека для разбора завалов. Впрочем, если очень постараться, то подобная задача под силу самим хозяевам.

Так, если вы хотите навести идеальный порядок в шкафу, сначала вытащите из него все вещи, советует эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи Вадим Возный.

Затем их необходимо тщательно рассортировать и избавиться от всего ненужного. Зачастую это самый мучительный процесс, потому что многие страдают накопительством и годами хранят старую одежду, сломанную технику, которую так и не отнесли в ремонт, ненужные коробки и другие мелочи, которые отложили до лучших времен, "вдруг пригодятся".

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"От всех вещей, которыми вы давно не пользуетесь и которые невозможно починить, нужно беспощадно избавляться. А оставшиеся разложить по категориям, прикинуть, сколько места для них потребуется в шкафу, и приобрести подходящие по размеру корзины для хранения ", – отмечает Возный.

Мало шкафов

Вечная причина беспорядка в доме – это отсутствие нормальных систем хранения, говорит Возный. Даже если вы поставили большой шкаф или организовали целую гардеробную, уделите должное внимание их наполнению. Ни в коем случае не экономьте на коробках для хранения, корзинах и разделителях для ящиков. 

При проектировании шкафов и гардеробных часто закладывают большое количество глубоких полок, совсем не думая о том, удобно ли будет в таком пространстве хранить одежду и другие вещи. Вместо них можно сделать пару рядов штанг и развесить одежду на вешалки, а взамен полок использовать корзины или выдвижные ящики.

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Спортивный хлам

Другая причина беспорядка – это спортивные снаряды дома, которые служат вешалками или сушками, добавляет Семихатова. Здесь совет тот же, что и с вещами – избавьтесь от спортивного снаряда, если пользуетесь им по назначению очень редко. Лучше приобретите еще один небольшой неглубокий шкаф для размещения вещей, которые часто используете.

Открытые полки

Открытые полки у шкафов или подвесные полочки очень эффектно смотрятся только в том случае, если не заставляются разномастными предметами и регулярно протираются. Открытые полки на кухне – отдельная история. Пыль, которая там копится, смешивается с жиром и плохо отмывается. Так что если хозяева квартиры – не фанаты регулярных и скрупулезных уборок, то лучше в принципе отказаться от открытых полок.

Мелкие предметы

Есть вещи, которые всегда должны быть под рукой. Так, мало кто хочет прятать в шкафчик баночки с кремами, журналы, зарядки для телефонов и прочие мелочи. Но можно сгруппировать вещи по применению и убрать их в красивые контейнеры или декоративные настольные корзины.

Кстати, пластиковые коробки пригодятся для хранения детских игрушек, еще одного постоянного источника беспорядка, добавляет Возный. Такие прозрачные боксы бывают разных размеров, в них удобно хранить как мелкие детали от конструкторов, так и спортивный инвентарь и более габаритные предметы, при этом сразу видно, где какие игрушки находятся. Так малыш с детства будет приучаться хранить свои вещи в порядке.

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Склад коробок

Коробки для хранения и коробки из-под техники или других вещей – это разные вещи. Последние превращают дом в склад и становятся источником пыли. Как ни странно, но у многих хозяев есть "традиция" хранить коробки: а вдруг сломается или, например, придется переезжать. 

Здесь просто нужно напомнить себе, что на случай переезда в магазинах уже давно продаются специальные коробки и пленка. Хранить упаковку с целью возврата техники в магазин стоит не больше месяца.

Детские игрушки

Часто бывает так: разложишь все по полочкам, а ребенок все придет и раскидает. "Лучше всего не задаривать детей игрушками. Надоевшие игрушки раз в полгода можно раздавать и выкидывать. И самое главное приучать ребенка к порядку и помогать ему систематизировать вещи", – советует Семихатова.

И, опять же, не стоит забывать про пластиковые коробки для игрушек. "Прозрачные боксы бывают разных размеров, в них удобно хранить как мелкие детали от конструкторов, так и спортивный инвентарь и более габаритные предметы, при этом сразу видно, где какие игрушки находятся. Так малыш с детства будет привыкать хранить свои вещи в порядке", – отмечает Возный.

Игрушка
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Обувь и куртки при входе

Множество обуви под ногами и объемная верхняя одежда на открытых вешалках всегда выглядят неопрятно и визуально захламляют пространство. Эксперты Obi советуют разложить обувь по прозрачным контейнерам, так она будет занимать меньше места и бережно храниться до начала сезона.

Объемную зимнюю одежду на лето лучше упаковать в вакуумные пакеты до следующих холодов. Так вы всегда будете знать, что где лежит, а ваш гардероб будет выглядеть стильно и аккуратно.

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (70)

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