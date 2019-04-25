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Старость.

Пенсии немного больше, а получателей все меньше - что происходит в Молдове

CC0 / Pixabay / beejees
Общество
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Размер пенсий в Молдове вырос всего на 85 леев, но число их получателей поубавилось - таковы сухие данные статистики.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Пожилые люди в Молдове сетуют на то, что на одну пенсию в стране особо не проживешь, однако рады даже тем мизерным надбавкам, которое дает им государство ежегодно 1 апреля. 

После индексации средний размер пенсии в Молдове увеличился до 1794 леев, а рост пенсий составил, в среднем, 85 леев. Однако число получателей пенсий сократилось на 4300 человек, достигнув уровня 699 тысяч 600 человек.  

Статистика демонстрирует, что большинство пожилых людей получают пенсию по возрасту, а ее средний размер равен 1732 леям. Получателей таких пенсий в Молдове - 524 тысячи 900 человек. За ними по численности следуют получатели пенсий по инвалидности - 124 тысячи 200 человек, они получают, в среднем, по 1361 лею.

Самые мизерные социальные выплаты получают люди, потерявшие кормильца: им государство выплачивает 920 леев.

Банкноты номиналом 500, 200 и 50 леев
© Sputnik / Yana Zaharova
Граждане Молдовы, работающие в этих странах ЕС, получат европейскую пенсию

А самые большие пенсии в республике, оказывается, не у бывших депутатов и чиновников, а у некоторых категорий сотрудников гражданской авиации - они получают по 8281 лею. Но этих людей немного - всего 554 человека. 

Среди получателей социальных выплат в республике есть пенсионеры, которым выплачивают надбавку в 204 лея, а также лица с ограниченными возможностями, которым начисляют по 701 лею. 

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Пособие по воспитанию ребенка до трех лет составляет 1617 леев, а для незастрахованных лиц - 640 леев. Единовременное пособие по рождению ребенка составляет 6 тысяч 300 леев.

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Теги:
выплаты, пенсионеры, получатели, пенсии
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