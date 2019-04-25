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Освящение пасхальных куличей, архивное фото.

Такие разные пасхальные куличи - как испечь главное угощение праздника

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (72)
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Многие хозяйки "соревнуются" в умении выпекать самые вкусные пасхальные куличи, однако каков традиционный рецепт праздничной выпечки?

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. В чистый четверг традиционно хозяйки убирают дом и выпекают куличи. Многие из них стараются сделать их максимально вкусными, добавляя сухофрукты, цукаты, изюм, шоколад и многие другие ингредиенты. 

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Кулич весом в полторы тонны освятил в канун Пасхи Патриарх Кирилл

Уже через несколько дней в храмах будут освящать куличи, яйца и пасхи: православные христиане отмечают в грядущие выходные Воскресение Христово. Откуда пошли традиции пасхальных яств, что они символизируют и как правильно их готовить - в материале РИА Новости

Пасхальный кулич

"Предание Церкви сообщает, что по воскресении Христа апостолы, завершив земную трапезу, преломляли хлеб земной в знак того, что "хлеб небесный" — Христос Спаситель — пребывает с ними всегда. Их обычай соотносится сегодня с артосом", — говорит духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря города Москвы протоиерей Артемий Владимиров.

В Церкви символом того апостольского хлеба служит артос — большая просфора, которую, как и наши куличи, освящают на Пасху.

А кулич — недавнее изобретение. Как отметил настоятель храма Мученицы Татьяны при Московском государственном университете протоиерей Владимир Вигилянский — автор известного рецепта творожной пасхи, у католиков тоже на Пасху пекут куличи.

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Юрий Косолапов
Кулич весом в 400 кг испекли на Пасху в Якутске

"В итальянских кондитерских они активно продаются. Возможно, и к нам пришли оттуда", - подчеркнул священнослужитель.

"Раньше в России были другие виды пасхального праздничного хлеба. На севере — сдобный челпан с большим количеством масла, сметаны, молока. В Великий пост ведь молоко и яйца не едят, продукты накапливались. Было даже понятие "молочные скопы". Все это надо было куда-то девать. Вот и пекли пасхальные хлебы", - рассказал шеф-повар одного из московских ресторанов Максим Сырников.

По его словам, на юге России, равно, как и на Украине, и в Молдове, такие куличи называют пасхами. 

По другой версии, прообраз кулича — хлеб с начинкой. Такие рецепты известны в разных странах. Например, в Сербии есть пасхальный кулич в виде лепешки с цельным яйцом внутри. "На Балканах в куличи еще кладут молочные продукты — йогурт, брынзу. Рецепты разные, но все сдобные", — уточнил Сырников.

Сладкая вселенная

Символика пасхальных блюд богата, как и сам пасхальный стол. Кулич вообще символизирует целую вселенную, "преображенную божественной благодатью". "Как наш созданный Богом мир поражает своим великолепием, красотой форм, ароматов, так и кулич: он многоцветен, многозвучен, он являет собой полноту жизни", — подчеркивает священнослужитель Артемий Владимиров.

Вкусные рецепты: как приготовить пасхальный кулич
© Sputnik / Stringer
Хозяйкам на заметку: как приготовить вкусный кулич на Пасху

А творожная пасха символизирует Богородицу. Как считает отец Артемий, это связано с ветхозаветными пророчествами, которые часто представляли будущую Божию Матерь с помощью разных метафор. Одна из них — гора, покрытая обильной зеленой растительностью.

"В одном из псалмов царь Давид иносказательно называет Богородицу "горою усыренную", то есть горою питательной, которая насыщает. Потому что Дева Мария родила Христа, подарила ему свою плоть и кровь. Через нее в мир вошел Господь, все собою наполняющий", — объясняет Владимиров.

Пасха по-царски

Пасхальные рецепты соответствуют пасхальной символике — их можно описать двумя словами: "изобилие" и "полнота". "Есть пасха "архиерейская", "царская" — но это просто названия. Много пасхальных рецептов, в том числе дореволюционных, приведено в книге Елены Малоховец", — отмечает отец Артемий.

Книга, о которой он упомянул, называется "Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве".

"Когда мы только воцерковлялись, нам дали дореволюционный рецепт куличей и пасхи. Мы его усовершенствовали, и теперь он широко известен как пасха по-вигилянски, — делится подробностями отец Владимир. — Рецепт прост: это очень жирная пасха, главное, не экономить на ингредиентах".

Девочка ждет возле церкви благословения пасхальных куличей и яиц перед богослужением в Пустомытах, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
Куличи, свечи и крашенки: христиане всего мира отмечают Пасху
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На килограмм домашнего творога необходимо десять яиц, 500 граммов масла и 400 граммов сахара. Творог и масло надо провернуть в мясорубке, добавить сахар, четыре вареных желтка, тертую лимонную цедру, изюм, тертый миндаль, ваниль и шесть сырых желтков. Кастрюлю — в таз с водой, а таз — на плиту.

"Пасха заварная: она долго стоит на водяной бане — до первого "буля", что происходит иногда через четыре-пять часов. Все это время ее надо периодически помешивать деревянной ложкой. Потом дайте остыть и уберите в холодильник. Продукт очень долго хранится — месяцами. "В этой нетленности тоже символический момент пасхи", — добавляет отец Владимир.

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"Конечно, сколько хозяек — столько и рецептов. Но главное — это прославлять воскресшего Христа, умножать добро и любовь, делиться плодами рук своих и таким образом умножать радость праздника Воскресения Христова", — заключает священник.

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (72)

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Теги:
домашняя выпечка, выпечка, Пасхальный стол, куличи, пасхальные куличи
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