Полная мобилизация: полиция выходит на улицы Молдовы

В течение двух недель по всей республике будет дежурить максимальное число мобильных групп полиции, карабинеров и патрульных.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Около четырех тысяч полицейских и карабинеров будут обеспечивать общественных порядок в период пасхальных и майских праздников. Об этом заявили в четверг в ходе пресс-конференции представители правоохранительных органов.

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В том числе, около трех тысяч полицейских сформируют мобильные бригады для патрулирования мест массового скопления людей по всей республике.

"В период праздников, на протяжении двух недель, для должного проведения всех мероприятий будет привлечена тысяча карабинеров. Это сделано, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности в период пасхальных праздников", - заявил журналистам замглавы генштаба карабинерских войск Думитру Скурту.

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Он также уточнил, что Генеральный инспекторат карабинерских войск равномерно распределил силы по всей стране. Большое внимание будет уделено безопасности в период доставки Благодатного огня.

"После приземления молдавской делегации и в процессе доставки Благодатного огня от аэропорта, на протяжении всего пути до Кафедрального собора, значительное количество карабинеров будут следить за порядком", - добавил Скурту.

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Он также обратил внимание на то, что у Гениспектората карабинерских войск есть резерв для действий в экстренных ситуациях.

"Карабинеры вместе с полицейскими будут патрулировать зоны рядом со всеми церквями муниципия Кишинэу", - уточнил Скурту.

Главный инспектор Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол, в свою очередь, подчеркнул, что в субботу на улице Бэнулеску-Бодони на участке между бульваром Штефана чел Маре и улицей Колумна будет запрещена парковка частного транспорта.

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Кроме того, патрульные будут работать в усиленном режиме, чтобы не допустить аварий. Как уточнил Апостол, согласно прошлогодней статистике, большая часть ДТП была спровоцирована превышением скорости и вождением в нетрезвом виде.

"В 2018 году в период пасхальных праздников в стране произошло около сотни ДТП, в результате которых погибли 13 человек, а 140 получили травмы. Приложим все усилия, чтобы снизить в этом году количество аварий, погибших и пострадавших", - заявил Апостол.

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Кроме того, полицейские рекомендуют не уходить всем из дома в ночь, когда все светят куличи. Правоохранители подчеркивают, что именно в это время регистрируется большое количество взломов квартир. Поэтому лучше, чтобы кто-то остался дома, либо был включен свет.

Граждан призывают звонить по единому номеру "112" в случае, если им потребуется срочная помощь.

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