В Кишиневе накрыли наркопритон — ужасающие кадры полицейской съемки

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. В столичном секторе Чеканы полицейские задержали организаторов притона, которые не только торговали наркотиками, но и отвели несколько комнат в своей квартире для клиентов, которые употребляли "дурь" прямо на месте, сразу же после покупки.
Кадры полицейской съемки показывают ужасающую картину человеческой деградации. Типичный для наркопритона раздрай — выбитые двери, обломки мебели, приведенная в негодность сантехника, загаженные до предела комнаты с наваленными у стен кучами мусора. В одной из комнат полицейские обнаружили компанию неадекватных молодых людей и приспособления для употребления "внутрь".
Примечательно, что одна из комнат, в которой жили организаторы притона, выглядит вполне обустроенной. Приличная мебель, масляный обогреватель, чистое белье и даже компьютер на столе — "торговцы смертью" явно не бедствовали.
В результате рейда были задержаны двое хозяев квартиры - братья 40 и 26-ти лет, а также две 33-летние женщины, которые были вовлечены в незаконный оборот наркотиков. Все они ранее судимы за аналогичные преступления.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф в размере от 27,5 до 57,5 тысяч леев или лишение свободы на срок до 4 лет.
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