Как находчивый молдавский полицейский решил заработать на водителе

Езда в нетрезвом виде и плоды антиалкогольного пакета законов в Молдове: находчивость некоторых полицейских, пользующихся суровым наказанием для водителей, остановленных в состоянии алкогольного опьянения, удивляет.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. В Молдове ужесточили наказание за пьянство за рулем, но водителей это не останавливает. Впрочем, жесткие меры в отношении нетрезвых автовладельцев привели к тому, что на этом пытаются заработать некоторые представители правоохранительных органов.

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Так, в Дрокиекском районе задержали сотрудника местного инспектората полиции по подозрению в вымогательстве 45 тысяч леев (порядка двух с половиной тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы) у водителя, который попался пьяным за рулем.

За эту сумму полицейский обещал, что нарушитель сможет избежать наказания, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Инцидент произошел 18 апреля. Именно тогда у пьяного автовладельца отобрали водительское удостоверение.

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"Дело открыли после того, как водитель обратился в НАЦ, сообщив, что полицейский заявил, что он может оказать влияние на некоторых судей и прокуроров в Дрокии, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности и не лишали водительских прав", - отметили в пресс-службе.

Сотрудника правоохранительных органов задержали на 72 часа. Возбуждено уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния. Если его вина будет доказана, то ему грозит до шести лет тюрьмы, штраф и лишение права занимать определенные должности.

Что грозит за езду в нетрезвом виде

За вождение в состоянии алкогольного опьянения существует два вида наказания – административное и уголовное. Если содержание алкоголя в литре выдыхаемого воздуха до 0,3 промилле, и от 0,3 до 0,5 в крови, то это влечет административную ответственность, все что больше – уголовную.

Согласно принятым в 2018 году изменениям в местное законодательство, сотрудники Нацинспектората по патрулированию имеют право изымать водительское удостоверение у пьяного водителя до проведения судебных слушаний по конкретному эпизоду. Граждане, удостоверение которых признали недействительным по решению суда, могут рассчитывать на получение нового документа только спустя четыре года с момента вынесения окончательного вердикта инстанции.

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Кроме того, им придется повторно сдать экзамен на получение прав: теорию и практику. Однако для этого нужно пройти антиалкогольную пробационную программу, которая предусматривает 20 часов лекций. А сам курс обойдется в четыре тысячи леев.

Первые результаты антиалкогольного пакета

Премьер Молдовы Павел Филип сообщил, что антиалкогольный пакет законов, который приняло правительство в прошлом году, дает результаты.

"Первых шестерых человек, которых поймали пьяными за рулем, обязали пройти программу по реабилитации. Антиалкогольная программа состоит из 20 часов и обойдется в четыре тысячи леев. Эти затраты несет водитель, который попался за езду в нетрезвом виде", - написал Филип в своем Facebook.

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