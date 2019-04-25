Жертвами мошенника стали кавалеры Ордена Республики

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Тучный мужчина почтенных лет с невинным выражением лица оказался пройдохой и мошенником — в Гагаузии поймали преступника, который придумал необычную схему отъема денег у граждан.
В марте этого года в правоохранительные органы обратились несколько жителей Молдовы, награжденных Орденом Республики и ставших жертвами мошенника, сообщает сайт gagauzinfo.md со ссылкой на Управление полиции Гагаузии.
Втеревшись в доверие к ничего не подозревающим кавалерам высшей госнаграды страны, преступник представлялся сотрудником аппарата президента Молдовы. Затем он рассказывал, что к изданию готовится красочный альбом "Кавалеры Ордена Республики", однако из-за большого числа награжденных в альбом попадут не все.
Напомним, что по подсчетам прессы, один только Михай Гимпу за неполный год исполнения им обязанностей президента раздал 155 высших наград Молдовы.
Мошенник обещал устроить появление в альбоме персональной страницы, посвященной собеседнику, и намекал, что это потребует определенных денежных инвестиций. Ряд обладателей Ордена Республики, польстившись на обещания жулика, передали ему деньги и лишь через некоторое время поняли, что их обманули.
Правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника. Им оказался 50-летний уроженец Оргеева.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит штраф в размере от 850 до 1350 условных единиц или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.
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