Жертвами мошенника стали кавалеры Ордена Республики

Жулик обещал устроить для своих жертв публикацию их портрета и биографии в несуществующем престижном альбоме.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Тучный мужчина почтенных лет с невинным выражением лица оказался пройдохой и мошенником — в Гагаузии поймали преступника, который придумал необычную схему отъема денег у граждан.

В марте этого года в правоохранительные органы обратились несколько жителей Молдовы, награжденных Орденом Республики и ставших жертвами мошенника, сообщает сайт gagauzinfo.md со ссылкой на Управление полиции Гагаузии.

Втеревшись в доверие к ничего не подозревающим кавалерам высшей госнаграды страны, преступник представлялся сотрудником аппарата президента Молдовы. Затем он рассказывал, что к изданию готовится красочный альбом "Кавалеры Ордена Республики", однако из-за большого числа награжденных в альбом попадут не все.

© Sputnik / Igor Zarembo Осторожно, мошенники - как обманывают при найме на работу за границей

Напомним, что по подсчетам прессы, один только Михай Гимпу за неполный год исполнения им обязанностей президента раздал 155 высших наград Молдовы.

Мошенник обещал устроить появление в альбоме персональной страницы, посвященной собеседнику, и намекал, что это потребует определенных денежных инвестиций. Ряд обладателей Ордена Республики, польстившись на обещания жулика, передали ему деньги и лишь через некоторое время поняли, что их обманули.

Правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника. Им оказался 50-летний уроженец Оргеева.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит штраф в размере от 850 до 1350 условных единиц или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.

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