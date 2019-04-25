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Игорь Додон

Додон прокомментировал инцидент с самолетом, незаконно пересекшим границу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Глава республики сообщил, что собирается информация по инциденту с самолетом, который незаконно вошел в воздушное пространство Молдовы и приземлился в аэропорту Кишинева.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал инцидент с самолетом, который незаконно вошел в воздушное пространство республики и приземлился в Международном аэропорту Кишинева.

"Более чем странный случай. Собираем информацию", - заявил Sputnik Додон.

Как сообщил Орган гражданской авиации, самолет незаконно вылетел из Бухареста. Ведомство обратилось в правоохранительные органы. Авиасудно в данный момент удерживается в аэропорту. Его обследуют.

По информации СМИ, речь идет о самолете Boeing 737 -800.

Avion al companiei BlueBird Airways. Imagine simbol
© Photo: Facebook / BlueBird Airways
Самолет незаконно пересек границу Молдовы и сел в аэропорту Кишинева

Прокурор муниципия Кишинев Штефан Шаптефраць заявил корреспонденту Sputnik, что этот инцидент должны расследовать представители Органа гражданской авиации.

"Это компетенции ОГА. Они должны расследовать этот инцидент и решить, обращаться в прокуратуру или нет", - заявил прокурор.

В Пограничной полиции Sputnik также подтвердили факт незаконного пересечения границы.

"На данный момент пограничники, прокуроры и представители Органа гражданской авиации работают с пилотами этого самолета", - заявили в пресс-службе Погранполиции.

Согласно статье 262 УК РМ "Нарушение правил полетов", "влет в Республику Молдова, вылет из Республики Молдова или транзит через ее воздушное пространство без установленного разрешения, несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета без разрешения соответствующих органов или иное нарушение правил полетов в воздушном пространстве Республики Молдова наказываются штрафом в размере от 650 до 1150 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет".

Известно, что компании BlueBird Airways принадлежит всего четыре самолета, и лишь один из них - модели Boeing 737 -800.

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