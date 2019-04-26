В Кишиневе до 1 июня вводятся новые ограничения для водителей

Столичная администрация предупреждает водителей об изменениях: ограничения будут действовать до начала лета.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Новые ограничения для водителей - столичные власти приняли решение перекрыть на месяц улицу Бакэу. Движение транспорта ограничат с 2 мая по 1 июня. Об этом сказано в распоряжении, подписанном вице-примаром (вице-мэром) Кишинева Нистором Грозаву.

Такие меры, как отмечено в документе, связаны с проведением работ по прокладке водопровода и канализации. По их завершению компания Nouconst должна восстановить дорожное полотно.

К слову, примэрия продлила ограничение движения транспорта по улице Тигина вплоть до 15 мая на участке между проспектом Штефана чел Маре и улицей 31 Августа 1989 года. Эти меры связаны с проектом по восстановлению коммуникаций на трех центральных улицах столицы.

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