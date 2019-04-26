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Куклы, которые оставляют посетители на кроватях в детском саду в заброшенном городе Припять близ Чернобыля, где в 1986 году произошла катастрофа на атомной электростанции

Авария на Чернобыльской АЭС глазами молдавских ликвидаторов: это было жутко

© REUTERS / Gleb Garanich
Общество
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Большинство оставшихся в живых ликвидаторов чернобыльской катастрофы стали инвалидами, радиация дала о себе знать, в том числе и у тех, кто соблюдал меры безопасности.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) приняли участие свыше трех с половиной тысяч человек, выходцев из МССР.

Сергей Сулин. ЧАЭС
из личного архива Сергея Сулина
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Первый удар среди ликвидаторов чернобыльской аварии приняли на себя военнослужащие, которые оказались там по приказу командования, поделился воспоминаниями заместитель председателя Союза Чернобыль Молдовы Андрей Виколаш. Ровно 33 года назад он в качестве кадрового офицера служил в Симферополе. По его словам, информация о трагедии до них дошла через несколько дней после ЧП.

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Виколаш рассказал, что в первые дни на место трагедии направили вертолетчиков, которые сбрасывали свинец и различные материалы, чтобы погасить очаг радиации.

"Имел несчастье сделать облет вокруг станции и видел, как этот сизый дымок идет из жерла реактора. Это было жутко", — вспоминает он.

Ужасы радиации

Что такое радиация, Виколаш понял, когда находился на территории пионерского лагеря "Сказка", где квартировали ликвидаторов чернобыльской аварии.

Наталья Рязанова
© Photo: Российская государственная библиотека
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"Там была собака, которая ослепла от радиации. Она двигалась как в замедленной съемке: ударялась головой об стену, поворачивалась, потом опять шла и натыкалась на другое препятствие. Тогда я и осознал, что такое радиация. Я видел опустошенные села, где на крышах домов сидели лисы. Рядом бегали курицы, и лисы их даже не трогали", — рассказал он.

Виколаш отметил, что радиация не пахнет, ее не видно. Возможно, поэтому степень осторожности у некоторых ликвидаторов была занижена - были люди, которые пренебрегали правилами безопасности. Например, некоторые ели черешню прямо с деревьев, или не надевали "Лепесток" — так тогда назывался одноразовый респиратор. Чувство страха появлялось непосредственно на месте аварии.

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Последствия почувствовали не сразу

У 95% оставшихся в живых ликвидаторов чернобыльской катастрофы — инвалидность. Последствия радиации проявились не сразу. Они дали о себе знать, в том числе и у тех, кто соблюдал меры безопасности.

Ранее правительство приняло решение предоставить ежегодную материальную помощь семьям погибших "чернобыльцев" и инвалидам, пострадавшим в результате действий по ликвидации последствий аварии, а также оказать им необходимую медицинскую помощь.

Денис Вишневский
© Photo: styler.rbc.ua
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Память о жертвах аварии на ЧАЭС в Молдове

В Кишиневе 26 апреля состоялись Марш памяти и возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре. Также в Кишиневе и в районах страны пройдут круглые столы и встречи с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Правительство призвало молодых людей участвовать в этих мероприятиях в качестве волонтеров.

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В этом году будут возведены монументы в память о "чернобыльцах" в Шолданештском, Тараклийском, Бричанском, Сынжерейском, Страшенском районах, а также в Комратском и Чадыр-Лунгском районах Гагаузской автономии. Кроме того, планируется издание книги о героизме "ликвидаторов".

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Теги:
Чернобыль, авария
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