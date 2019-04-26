Авария на Чернобыльской АЭС глазами молдавских ликвидаторов: это было жутко

Большинство оставшихся в живых ликвидаторов чернобыльской катастрофы стали инвалидами, радиация дала о себе знать, в том числе и у тех, кто соблюдал меры безопасности.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) приняли участие свыше трех с половиной тысяч человек, выходцев из МССР.

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Первый удар среди ликвидаторов чернобыльской аварии приняли на себя военнослужащие, которые оказались там по приказу командования, поделился воспоминаниями заместитель председателя Союза Чернобыль Молдовы Андрей Виколаш. Ровно 33 года назад он в качестве кадрового офицера служил в Симферополе. По его словам, информация о трагедии до них дошла через несколько дней после ЧП.

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Виколаш рассказал, что в первые дни на место трагедии направили вертолетчиков, которые сбрасывали свинец и различные материалы, чтобы погасить очаг радиации.

"Имел несчастье сделать облет вокруг станции и видел, как этот сизый дымок идет из жерла реактора. Это было жутко", — вспоминает он.

Ужасы радиации

Что такое радиация, Виколаш понял, когда находился на территории пионерского лагеря "Сказка", где квартировали ликвидаторов чернобыльской аварии.

"Там была собака, которая ослепла от радиации. Она двигалась как в замедленной съемке: ударялась головой об стену, поворачивалась, потом опять шла и натыкалась на другое препятствие. Тогда я и осознал, что такое радиация. Я видел опустошенные села, где на крышах домов сидели лисы. Рядом бегали курицы, и лисы их даже не трогали", — рассказал он.

Виколаш отметил, что радиация не пахнет, ее не видно. Возможно, поэтому степень осторожности у некоторых ликвидаторов была занижена - были люди, которые пренебрегали правилами безопасности. Например, некоторые ели черешню прямо с деревьев, или не надевали "Лепесток" — так тогда назывался одноразовый респиратор. Чувство страха появлялось непосредственно на месте аварии.

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Последствия почувствовали не сразу

У 95% оставшихся в живых ликвидаторов чернобыльской катастрофы — инвалидность. Последствия радиации проявились не сразу. Они дали о себе знать, в том числе и у тех, кто соблюдал меры безопасности.

Ранее правительство приняло решение предоставить ежегодную материальную помощь семьям погибших "чернобыльцев" и инвалидам, пострадавшим в результате действий по ликвидации последствий аварии, а также оказать им необходимую медицинскую помощь.

Память о жертвах аварии на ЧАЭС в Молдове

В Кишиневе 26 апреля состоялись Марш памяти и возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре. Также в Кишиневе и в районах страны пройдут круглые столы и встречи с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Правительство призвало молодых людей участвовать в этих мероприятиях в качестве волонтеров.

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В этом году будут возведены монументы в память о "чернобыльцах" в Шолданештском, Тараклийском, Бричанском, Сынжерейском, Страшенском районах, а также в Комратском и Чадыр-Лунгском районах Гагаузской автономии. Кроме того, планируется издание книги о героизме "ликвидаторов".

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