Как будут ходить поезда в Молдове во время пасхальных каникул

Начиная с 27 апреля до 5 мая у бюджетников будет пять выходных. Эти дни совпадают с пасхальными праздниками и 1 мая - международным днем ​​труда, выходным днем ​​в Молдове.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Во время пасхальных каникул расписание поездов не изменится, сообщает пресс-служба госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (CFM).

"Во время пасхальных каникул предприятие "Железная дорога Молдовы" будет работать в обычном режиме", — говорится в сообщении.

С вопросами относительно расписания поездов, стоимости билетов и за другой полезной информацией пассажиры могут обращаться по телефону (022) 833333.

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Согласно постановлению правительства, 30 апреля и 10 мая будут считаться днями отдыха.

За 30 апреля сотрудники бюджетной сферы отрабатывали в субботу, 13 апреля. За день 10 мая рабочим днем будет объявлена суббота, 18 мая.

Таким образом, с 27 апреля по 5 мая у сотрудников бюджетной сферы будет пять дней отпуска. Эти дни совпадают с пасхальными праздниками и 1 мая - Международным днем ​​труда, выходным днем ​​в Молдове.

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