Бойцы антикоррупционного центра к Пасхе устроили фотосессию с кроликами

Вслед за заокеанскими Хэллоуином и Санта-Клаусом в Молдове появилась еще одна американская праздничная традиция — пасхальный кролик.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Накануне Пасхи бойцы спецназа Национального антикоррупционного центра (НАЦ) устроили фотосессию с кроликами. Фотоснимки офицеров с пушистыми зверьками на руках были опубликованы на официальной странице НАЦ.

"Кто сказал, что после учебных стрельб люди в масках не могут устроить фотосессию? Видимо, могут. — Так прокомментировали необычную фотосессию в пресс-службе ведомства. — Потому что и у них есть своя "белая и пушистая" сторона.

На снимках некоторые бойцы фотографируются без масок, но со спины, чтобы остаться неузнанными в интересах безопасности.

Пасхальный кролик — это популярный символ в культуре некоторых стран Западной Европы, Канады и США. По мнению ряда исследователей, традиция, связанная с изображениями кролика, восходит к древнегерманским языческим верованиям. Считается, что зайцы, известные своей плодовитостью, несли светильники Эостры, которая была божеством весеннего плодородия. В античности заяц был животным, сопровождавшим Афродиту.

Кроме того, с пасхальным кроликом связана и традиция прятать "пасхальные яйца"-сюрпризы, которые должны отыскать дети во время празднования.

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