Как волонтеры из Молдовы очищали Припять от радиации

Молдавский "чернобылец" рассказал о том, как во время ликвидации последствий аварии на ЧАЭС он буквально отмывал город Припять.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Ежегодно, 26 апреля, в мире скорбят о жертвах аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И в Молдове в этот день собираются вместе те, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы в зоне радиоактивного заражения.

В "Марше памяти" участвовал Николай Федорович Чавдарь, с которым встретился корреспондент Sputnik Молдова.

Люди не понимали серьезности происшествия

- Николай Федорович, расскажите, чем вы занимались до того, как были направлены в Чернобыль?

- На тот момент я жил в Тирасполе. Работал в научно-исследовательском институте сельского хозяйства. Я агроном и большую часть времени находился в поле.

- Как Вы узнали о катастрофе?

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- Также, как и большинство людей, из прессы, уже в начале мая. Ведь только тогда начали передавать какие-то сведения об этом ЧП. Мы поняли - произошло что-то нехорошее. Все военнообязанные и специалисты института думали, вызовут нас или не вызовут. Я был офицером запаса и в итоге нас многих призвали. Меня, офицера запаса, вместе с коллегами отправили в Чернобыль.

- Люди поняли, что произошло?

- Мы практически ничего не понимали. Об этом много и не говорилось. Да и всегда нам кажется, что война и другие страшные события – где-то далеко. Это все нужно своими глазами увидеть, тогда становится ясно насколько все серьезно. Нас, призванных из Тирасполя, всех отвезли в город Раздельная, Одесской области. Оттуда переправили в Киев и там каждого распределили по полкам. Меня переправили в село Старые Соколы, это примерно в 30 километрах от очага заражения.

© Sputnik / Miroslav Rotari Николай Чавдарь

Очистка Припяти

- В чем была ваша задача на месте службы?

- Наш полк выполнял работы по дезактивации машин, которые выезжали из зараженной зоны. А еще мы ездили в город Припять... Мы заходили в опустевшие жилые дома, выносили все вещи и выкидывали мусор прямо из окон и с балконов.

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- Для чего все это делалось?

- Затем, чтобы не оставалось никакой радиации. Каждый полк имел в городе свой участок. Если там были приоткрыты окна или балкон – значит все заражено. Мы отмывали даже стены. Был специальный порошок, которым все мыли. А затем с помощью пожарных машин обдавали водой стены. Смывали радиоактивную пыль.

- Вы фактически отмывали город вручную?

- Да. Все вещи были пропитаны радиацией, и мы тоже. После этого мусор уносили на свалку. Когда мыли дома, то эта вода, которая стекала, она впитывалась в землю. Все это мы тоже выкапывали, грузили в машины и увозили. Рядом протекала речка Припять, был риск ее заражения. Поэтому предпринимали специальные меры, чтобы этого избежать. Рыли траншеи и там устанавливали трубы, чтобы сточные воды и зараженные жидкие отходы стекались именно в них.

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Облучение – эффект радиации на организм человека

- Насчет радиации, какое облучение Вы получили там?

- Почти все прибывали на службу на шесть месяцев. Максимальная доза облучения была определена в 25 ренгтен. Потом этот порог снизили до 20. Такую дозу можно было набрать и за два месяца.

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Из-за заражения было недомогание. Многие говорят, что радиацию никак невозможно ощутить, но это не так. Первое, что чувствуется – что сушит горло. Воздух кажется сухим и жестким. Я агроном и немного изучал действие радиации на растения, но как она сказывается на организме человека – до сих пор наука не может точно ответить. Но последствия облучения очень нехорошие, у всех по-разному. Кто-то выдерживает 20 рентген, а для кого-то и одна единица губительна.

- Как сложилась Ваша жизнь после командировки в Чернобыле?

- Вернулся в Тирасполь и проработал еще какое-то время в институте. Затем в девяностых переехал в село. Позже начали появляться разные указы и постановления правительства о льготах отслужившим в зоне заражения. Сейчас мы тоже имеем льготы. Они, конечно, не большие, но это тоже помощь от властей. Немного увеличена пенсия, ежегодно дают путевку в санаторий и выплачивают деньги на лекарства.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе прошел Марш памяти в честь жертв чернобыльской катастрофы

Справка Sputnik

Катастрофа в Чернобыле произошла 33 года назад — 26 апреля 1986 года. В 1 час 23 минуты того дня произошел неконтролируемый рост мощности реактора, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки и помещений энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

© Sputnik / Igor Kostin Авария на Чернобыльской АЭС: первые часы после катастрофы 18

Существенно загрязненными радиоактивными веществами оказались территории Белоруссии, европейской части России и Украины. Большая часть радиации пришлась на город Припять. В связи с заражением было принято решение эвакуировать население города и других близлежащих населенных пунктов.

Устранение последствий аварии длится до сих пор. В первые месяцы после катастрофы ликвидацией ее последствий занималось порядка 800 тысяч человек со всего СССР. Там побывало около трех с половиной тысяч граждан тогдашней МССР.

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