Полторы тысячи школьников хором спели гимн Гагаузии в Комрате

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Масштабная акция в честь Дня гагаузского языка состоялась в Комрате. Более полутора тысяч школьников и учащихся педагогического колледжа выстроились в форме сердца и спели хором гимн Гагаузии.
Акция приурочена к празднику гагаузского языка "Ana dilimiz", который ежегодно отмечается 27 апреля, в годовщину рождения гагаузского просветителя Михаила Чакира.
В пении гимна Гагаузии участвовали учащиеся 5-12 классов всех учебных заведений автономии, сообщает сайт gagauzinfo.md.
Перед школьниками вытупила башкан Гагаузии Ирина Влах. Глава автономии поздравила детей с праздником и призвала их ценить родной язык.
"Сегодня мы собрались, чтобы показать всему миру, как мы любим нашу автономию. Призываю вас гордиться Гагаузией, ценить наш красивый язык, нашу уникальную культуру и самобытные традиции", - отметила башкан.
Ирина Влах вместе со сводным хором школьников спела гимн Гагаузии под аккомпанемент духового оркестра башкана автономии.
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