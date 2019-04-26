Полторы тысячи школьников хором спели гимн Гагаузии в Комрате

В акции приняли участие учащиеся 5-12 классов всех школ, лицеев и гимназий автономии.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Масштабная акция в честь Дня гагаузского языка состоялась в Комрате. Более полутора тысяч школьников и учащихся педагогического колледжа выстроились в форме сердца и спели хором гимн Гагаузии.

Акция приурочена к празднику гагаузского языка "Ana dilimiz", который ежегодно отмечается 27 апреля, в годовщину рождения гагаузского просветителя Михаила Чакира.

В пении гимна Гагаузии участвовали учащиеся 5-12 классов всех учебных заведений автономии, сообщает сайт gagauzinfo.md.

Перед школьниками вытупила башкан Гагаузии Ирина Влах. Глава автономии поздравила детей с праздником и призвала их ценить родной язык.

"Сегодня мы собрались, чтобы показать всему миру, как мы любим нашу автономию. Призываю вас гордиться Гагаузией, ценить наш красивый язык, нашу уникальную культуру и самобытные традиции", - отметила башкан.

Ирина Влах вместе со сводным хором школьников спела гимн Гагаузии под аккомпанемент духового оркестра башкана автономии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK