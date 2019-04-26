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Гагаузия

Полторы тысячи школьников хором спели гимн Гагаузии в Комрате

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В акции приняли участие учащиеся 5-12 классов всех школ, лицеев и гимназий автономии.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Масштабная акция в честь Дня гагаузского языка состоялась в Комрате. Более полутора тысяч школьников и учащихся педагогического колледжа выстроились в форме сердца и спели хором гимн Гагаузии.

Акция приурочена к празднику гагаузского языка "Ana dilimiz", который ежегодно отмечается 27 апреля, в годовщину рождения гагаузского просветителя Михаила Чакира.

В пении гимна Гагаузии участвовали учащиеся 5-12 классов всех учебных заведений автономии, сообщает сайт gagauzinfo.md.

Перед школьниками вытупила башкан Гагаузии Ирина Влах. Глава автономии поздравила детей с  праздником и призвала их ценить родной язык. 

Гагаузия
CC BY 2.0 / Maxence / Welcome to Gagauzia
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"Сегодня мы собрались, чтобы показать всему миру, как мы любим нашу автономию. Призываю вас гордиться Гагаузией, ценить наш красивый язык, нашу уникальную культуру и самобытные традиции", - отметила башкан.

Ирина Влах вместе со сводным хором школьников спела гимн Гагаузии под аккомпанемент духового оркестра башкана автономии.

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Теги:
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