Каждый третий врач в Молдове — пенсионер, а молодые медики не едут в села

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Почти треть от работающих в Молдове врачей преодолели возраст выхода на заслуженный отдых, а молодежь отказывается отправляться на работу в регионы страны, сообщает издание sanatateinfo.md со ссылкой на данные профсоюза работников здравоохранения.
Из общего числа практикующих в нашей стране врачей 2885 работников уже достигли пенсионного возраста, что составляет почти треть медицинского персонала. Среди медсестер и других медработников со средним специальным образованием доля пенсионеров ниже, около 17%.
Со сменой ситуация выгляди плачевно. В 2018 году число молодых медиков, принятых на работу, сократилось вдвое. В медицинские учреждения городов было принято на работу 350 молодых людей в возрасте до 30 лет, включая фармацевтов и медсестер. Вакансии в сельских медицинских учреждениях, по данным профсоюзом, заняли 160 молодых людей, из которых только 10 были врачами.
Как сообщалось ранее, в 2018 году покинули медицинскую систему 5995 медицинских работников, что на 700 человек больше, чем в 2017 году.
Согласно данным Министерства здравоохранения, в 2018 году в подведомственных ему учреждениях работали 10033 врача.
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