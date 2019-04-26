Каждый третий врач в Молдове — пенсионер, а молодые медики не едут в села

Одни из трех молдавских врачей находится в пенсионном возрасте, что свидетельствует о продолжающемся старении медицинских работников в республике. Выпускники медицинских вузов не хотят работать в селах и стремятся покинуть страну.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Почти треть от работающих в Молдове врачей преодолели возраст выхода на заслуженный отдых, а молодежь отказывается отправляться на работу в регионы страны, сообщает издание sanatateinfo.md со ссылкой на данные профсоюза работников здравоохранения.

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Из общего числа практикующих в нашей стране врачей 2885 работников уже достигли пенсионного возраста, что составляет почти треть медицинского персонала. Среди медсестер и других медработников со средним специальным образованием доля пенсионеров ниже, около 17%.

Со сменой ситуация выгляди плачевно. В 2018 году число молодых медиков, принятых на работу, сократилось вдвое. В медицинские учреждения городов было принято на работу 350 молодых людей в возрасте до 30 лет, включая фармацевтов и медсестер. Вакансии в сельских медицинских учреждениях, по данным профсоюзом, заняли 160 молодых людей, из которых только 10 были врачами.

Как сообщалось ранее, в 2018 году покинули медицинскую систему 5995 медицинских работников, что на 700 человек больше, чем в 2017 году.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в 2018 году в подведомственных ему учреждениях работали 10033 врача.

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