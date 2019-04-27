Если предстоит сесть за руль: полиция дает рекомендации водителям

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. В преддверии Пасхи Национальный инспекторат по патрулированию сообщил, что планируется усилить наблюдение за автомобильным движением, особенно интенсивным в праздничные и выходные дни.
Напомним рекомендации, которые сотрудники правоохранительных органов дали при этом водителям:
- быть максимально внимательными при вождении и следить за поведением пешеходов на трассе;
- по возможности объезжать загруженные участки дорог;
- соблюдать дистанцию между автомобилями;© Sputnik / Miroslav Rotari
- парковать машину только в специально предназначенных местах. Эта мера, по мнению сотрудников полиции, позволит избежать образования "пробок" на дорогах;
- стараться пользоваться общественным транспортом;
- своевременно сообщать онлайн о состоянии автомобильного движения на некоторых участках трасс посредством мобильных приложений, а также на сайте www.politia.md в рубрике InfoTrafic;
- избегать движения по улицам, находящимся вблизи торговых центров, особенно в часы-пик, когда большинство граждан едет на работу или возвращается с нее;
- особо следить за личными вещами, так как в общественных местах могут промышлять воры-карманники.
И разумеется, исключить или вождение, или употребление спиртных напитков.
Тогда ничто не ляжет тенью на праздничное настроение.
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