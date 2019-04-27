22:37 27 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Полиция

Если предстоит сесть за руль: полиция дает рекомендации водителям

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
168 0 0

Эти советы применимы для любого праздничного дня, в том числе для Светлой Пасхи, омрачать которую никак нельзя.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. В преддверии Пасхи Национальный инспекторат по патрулированию сообщил, что планируется усилить наблюдение за автомобильным движением, особенно интенсивным в праздничные и выходные дни.

Напомним рекомендации, которые сотрудники правоохранительных органов дали при этом водителям: 

  • быть максимально внимательными при вождении и следить за поведением пешеходов на трассе; 
  • по возможности объезжать загруженные участки дорог;
  • соблюдать дистанцию между автомобилями;
    Авария. Архивное фото
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Ужасное ДТП вблизи Дрокии: лобовое столкновение двух автомобилей - фото
  • парковать машину только в специально предназначенных местах. Эта мера, по мнению сотрудников полиции, позволит избежать образования "пробок" на дорогах;
  • стараться пользоваться общественным транспортом;
  • своевременно сообщать онлайн о состоянии автомобильного движения на некоторых участках трасс посредством мобильных приложений, а также на сайте www.politia.md в рубрике InfoTrafic;
  • избегать движения по улицам, находящимся вблизи торговых центров, особенно в часы-пик, когда большинство граждан едет на работу или возвращается с нее;
  • особо следить за личными вещами, так как в общественных местах могут промышлять воры-карманники.

И разумеется, исключить или вождение, или употребление спиртных напитков.

Тогда ничто не ляжет тенью на праздничное настроение.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Автобус из Молдовы попал в ДТП в Яссах: восемь раненых, двое тяжелых — видео
Страшное ДТП на Чеканах - трое детей попали в больницу - видео
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - фотолента
Праздник в кишиневском аэропорту как встречали маленьких пассажиров
Праздник в аэропорту Кишинева: как встречали маленьких пассажиров - видео
Как приготовить пасхальные куличи
Как готовят куличи на Пасху

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться