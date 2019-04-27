Если предстоит сесть за руль: полиция дает рекомендации водителям

Эти советы применимы для любого праздничного дня, в том числе для Светлой Пасхи, омрачать которую никак нельзя.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. В преддверии Пасхи Национальный инспекторат по патрулированию сообщил, что планируется усилить наблюдение за автомобильным движением, особенно интенсивным в праздничные и выходные дни.

Напомним рекомендации, которые сотрудники правоохранительных органов дали при этом водителям:

быть максимально внимательными при вождении и следить за поведением пешеходов на трассе;

по возможности объезжать загруженные участки дорог;

соблюдать дистанцию между автомобилями; © Sputnik / Miroslav Rotari Ужасное ДТП вблизи Дрокии: лобовое столкновение двух автомобилей - фото

парковать машину только в специально предназначенных местах. Эта мера, по мнению сотрудников полиции, позволит избежать образования "пробок" на дорогах;

стараться пользоваться общественным транспортом;

своевременно сообщать онлайн о состоянии автомобильного движения на некоторых участках трасс посредством мобильных приложений, а также на сайте www.politia.md в рубрике InfoTrafic;

избегать движения по улицам, находящимся вблизи торговых центров, особенно в часы-пик, когда большинство граждан едет на работу или возвращается с нее;

особо следить за личными вещами, так как в общественных местах могут промышлять воры-карманники.

И разумеется, исключить или вождение, или употребление спиртных напитков.

Тогда ничто не ляжет тенью на праздничное настроение.

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