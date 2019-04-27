Домой, на Пасху: поток на молдавских пограничных пунктах растет

На страстной неделе граждан республики, въезжающих в Молдову, чтобы отметить праздники в кругу родных и близких, день ото дня все больше.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. За последние 24 часа границу пересекло более 67 тысяч человек, что почти на 8 тысяч больше, чем в предыдущий день. Около двух третей от общего числа приходится на случаи въезда в Республику Молдова, передает Пограничная полиция.

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Наиболее востребованными были пункты пропуска в Леушенах, Кишиневском Международном Аэропорту и в Скуленах.

Ранее Погранполиция приняла меры для того, чтобы повысить пропускную способность, увеличив число привлеченных сотрудников.

Таможенная служба, в свою очередь, сообщила, что в период пасхальных праздников, а также 1 и 9 мая ее службы будут работать без перерывов и по продленному графику. Будет увеличено количество персонала и оборудования для проверок.

При проверках будут использоваться все контрольные терминалы, в том числе предназначенные для дипломатов.

В период пасхальных и майских праздников активизируют также работу мобильных команд, чтобы не допустить нарушений законодательства и нанесения ущерба госбюджету.

Подробную информацию о графике работы таможенных терминалов в праздники можно получить в Едином центре обслуживания вызовов Таможенной службы, позвонив по номеру +373 22 574-111. Там же граждане могут узнать информацию о правилах пересечения границы с различными ценностями или заявить о нарушениях сотрудников структуры.

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