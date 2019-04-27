Приднестровцы отметят Пасху в этом году по-особенному

Что планируют организовать в левобережье Днестра по случаю великого для христиан праздника.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в нынешнюю Пасху готовят особенную программу. Впервые в регионе состоится фестиваль "Пасхальный перезвон". Намечен он на 29 апреля на площадке бендерского парка Александра Невского. Но начнется праздник с традиционного Крестного хода.

"Крестный ход стартует в 10:00 от Преображенского Собора в Бендерах. Маршрут следования превысит 19 километров. У каждого храма или церковного прихода планируется остановка и краткий молебен", - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Благотворительность как важная часть фестиваля

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Инициатива проведения фестиваля принадлежит лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому. Под его руководством готовится и сценарий будущего мероприятия. В оргкомитет вошли представители городской администрации, сферы культуры и священнослужители.

"Важная составляющая вечера – благотворительность. Акция "Белый цветок" направлена на сбор средств для новорожденных детей, нуждающихся в особой поддержке", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Программа фестиваля насыщенная

Александро-Невский парк распахнет ворота для его участников во второй половине дня. Время открытия фестиваля – 15:00. Предварит официальный старт праздника церемония возложения цветов к бюсту Александра Невского.

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В программу включены концерты Приднестровского государственного хора и симфонического оркестра. Запланированы выступления и других творческих коллективов. Рассматривается вариант с привлечением исполнителей бардовской песни.

При акценте, сделанном на православные традиции, сохранится и национальный колорит, отметили организаторы. В рамках фестиваля планируется проведение выставки-конкурса "писанок" и различных мастер-классов, в том числе по звонарному искусству.

Предстоящий фестиваль "Пасхальный перезвон" – одно из 25 культурно-массовых мероприятий, запланированных к проведению на территории недавно открытого парка Александра Невского в 2019 году.

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