Молдова отмечает День государственного флага

Именно в этот день в 1990 году в Молдове был утвержден сине-желто-красный триколор в качестве государственного флага.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В Молдове в субботу официально отмечают День государственного флага.

Полотнище представляет собой триколор с гербом. Считается, что цвета официального сине-желто-красного триколора символизируют небо, солнце и огонь.

Автором герба Республики Молдова является Георге Врабие. Художник включил в эту геральдическую композицию старинные молдавские символы — голову тура, солнце, звезду и луну, а также — румынско-римского орла.

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Первая сессия Верховного Совета Молдавской ССР от 27 апреля 1990 официально провозгласила этот флаг государственным. Впервые Государственный флаг был поднят на здании Парламента Республики Молдова 27 апреля 1990 года.

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В Молдове существует коллекция копий исторических знамен Молдовы, сделанная по заказу известного коллекционера Петра Костина и хранящаяся в Музее Государственной таможенной службы. Эта коллекция традиционно выставляется в День государственного флага.

Различные мероприятия, посвященные празднику, состоялись в предшествующие дни. Посетителей парламента информировали о государственных символах, а также вручали флаги и значки с триколором.

В высшее законодательное собрание была приглашена группа детей из приднестровского региона. Экскурсия началась с рассказа о государственных символах, передают молдавские СМИ

Информационные акции об официальной символике Республики Молдова были организованы на этой неделе территориальными информационными управлениями парламента в районах Оргеев, Леова и Каушаны.

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