Российский посол поздравил жителей Молдовы с праздником Пасхи

Он пожелал всем по этому случаю мира, добра, веры и Божьей благодати.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Cегодня мы с замиранием сердца ждем чуда схождения Благодатного огня, который осветит наши души и помыслы, и, как верится, сделает нас лучше и добрее!

Это слова из пасхального поздравления посла Российской Федерации в Молдове Олега Васнецова, опубликованном на официальной странице диппредставителсьства в Facebook.

"Воскресение Христово – олицетворение победы жизни над смертью, символ Света и новых благочестивых начинаний, очищения и радости.

Пусть на душе будет тепло и спокойно, а дорогие сердцу люди разделят с вами радость великого пасхального торжества", подчеркивается в послании.

Поздравляя всех с приближающимся праздником Пасхи, посол пожелал мира, добра, веры и Божьей благодати!

И добавил: "Să aveți un Paște Fericit!".

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