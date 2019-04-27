Российский посол поздравил жителей Молдовы с праздником Пасхи

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Cегодня мы с замиранием сердца ждем чуда схождения Благодатного огня, который осветит наши души и помыслы, и, как верится, сделает нас лучше и добрее!
Это слова из пасхального поздравления посла Российской Федерации в Молдове Олега Васнецова, опубликованном на официальной странице диппредставителсьства в Facebook.
"Воскресение Христово – олицетворение победы жизни над смертью, символ Света и новых благочестивых начинаний, очищения и радости.
Пусть на душе будет тепло и спокойно, а дорогие сердцу люди разделят с вами радость великого пасхального торжества", подчеркивается в послании.
Поздравляя всех с приближающимся праздником Пасхи, посол пожелал мира, добра, веры и Божьей благодати!
И добавил: "Să aveți un Paște Fericit!".
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