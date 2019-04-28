Признак Пасхи: возвращение мигрантов из-за границы и пустынные улицы

Пасха для жителей Молдовы — это не только большой религиозный праздник, когда хозяйки готовят угощения на стол. Пасхальная неделя - это, кроме всего прочего, многочисленные встречи с родственниками, которые приезжают из-за границы, чтобы увидеть свои семьи.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Каждый год православные со всего всего мира ждут один из самых светлых и больших праздников - Пасху.

© Sputnik / Evgheni Panasenco Подсчитано, сколько денег не прислали домой молдавские трудовые мигранты

Но для жителей Молдовы это не просто большое религиозное событие, это еще и глубоко личный повод для многих тысяч детей увидеть родителей, которые приезжают из-за границы. Ведь только по праздникам можно собрать всю семью за одним столом. Именно поэтому дома полные, а улицы - совершенно пустые.

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Волнительные минуты ожидания переполняли всех, кто ожидал своих родных и близких на перронах вокзалов и в аэропорту Кишинева.

"Я стараюсь приезжать на все праздники домой, здесь у меня дочь. Конечно, она взрослая и вот-вот выйдет замуж. Будет семья, потом появятся дети. Помогаю деньгами и дальше буду помогать, было бы здоровье! Время, проведенное с семьей, бесценно", - рассказала жительница Бендер Наталья Ивановна, которая уже много лет работает за рубежом.

Неутешительные прогнозы

Экономисты отмечают, что денежные переводы от трудовых мигрантов — это основной фактор, который влияет на экономические показатели страны.

© Sputnik / Александр Натрускин Безпалько: после Brexit мигранты из этих стран пострадают больше всех

По мнению большинства экспертов, если объем денежных переводов будет снижаться, то Молдова рискует опуститься на уровень ниже того экономического развития, на котором находится сейчас.

К сожалению, это уже происходит. За первый квартал 2019 года граждане Молдовы переслали домой примерно 277 миллионов долларов, а это не дотягивает до показателей 2018-го на семь процентов.

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В марте находящиеся за рубежом соотечественники отправили домой порядка 100 миллионов долларов на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сравнении с тем же периодом предыдущего года колебания обменного курса валют по отношению к доллару способствовали общему уменьшению объему денежных переводов из-за границы в пользу физических лиц на 5 процентных пунктов.

Фактически, исключая влияние обменного курса, произошло снижение объема переводов на 2,1%.

Какую валюту присылают

Чаще всего в Молдову пересылают средства в евро. Следом расположился доллар, а замыкает тройку лидеров российский рубль.

Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

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Стоит отметить, что всего пару лет назад "инвестиции гастарбайтеров" в экономику страны превышали миллиард 600 миллионов долларов. В 2015 году наши соотечественники прислали домой уже меньше — миллиард 129 миллионов долларов. Ну, а самый большой показатель зарегистрирован в 2008-м, когда граждане Молдовы перевели домой 1,66 миллиарда долларов.

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