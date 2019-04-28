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Признак Пасхи: возвращение мигрантов из-за границы и пустынные улицы

CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
Общество
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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (77)
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Пасха для жителей Молдовы — это не только большой религиозный праздник, когда хозяйки готовят угощения на стол. Пасхальная неделя - это, кроме всего прочего, многочисленные встречи с родственниками, которые приезжают из-за границы, чтобы увидеть свои семьи.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Каждый год православные со всего всего мира ждут один из самых светлых и больших праздников - Пасху.

Банк
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Подсчитано, сколько денег не прислали домой молдавские трудовые мигранты

Но для жителей Молдовы это не просто большое религиозное событие, это еще и глубоко личный повод для многих тысяч детей увидеть родителей, которые приезжают из-за границы. Ведь только по праздникам можно собрать всю семью за одним столом. Именно поэтому дома полные, а улицы - совершенно пустые.

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Волнительные минуты ожидания переполняли всех, кто ожидал своих родных и близких на перронах вокзалов и в аэропорту Кишинева.

"Я стараюсь приезжать на все праздники домой, здесь у меня дочь. Конечно, она взрослая и вот-вот выйдет замуж. Будет семья, потом появятся дети. Помогаю деньгами и дальше буду помогать, было бы здоровье! Время, проведенное с семьей, бесценно", - рассказала жительница Бендер Наталья Ивановна, которая уже много лет работает за рубежом.

Неутешительные прогнозы

Экономисты отмечают, что денежные переводы от трудовых мигрантов — это основной фактор, который влияет на экономические показатели страны.

Богдан Безпалько
© Sputnik / Александр Натрускин
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По мнению большинства экспертов, если объем денежных переводов будет снижаться, то Молдова рискует опуститься на уровень ниже того экономического развития, на котором находится сейчас.

К сожалению, это уже происходит. За первый квартал 2019 года граждане Молдовы переслали домой примерно 277 миллионов долларов, а это не дотягивает до показателей 2018-го на семь процентов.

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В марте находящиеся за рубежом соотечественники отправили домой порядка 100 миллионов долларов на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сравнении с тем же периодом предыдущего года колебания обменного курса валют по отношению к доллару способствовали общему уменьшению объему денежных переводов из-за границы в пользу физических лиц на 5 процентных пунктов.

Фактически, исключая влияние обменного курса, произошло снижение объема переводов на 2,1%.

Какую валюту присылают

Чаще всего в Молдову пересылают средства в евро. Следом расположился доллар, а замыкает тройку лидеров российский рубль.

Василий Кантаржи
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Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

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Стоит отметить, что всего пару лет назад "инвестиции гастарбайтеров" в экономику страны превышали миллиард 600 миллионов долларов. В 2015 году наши соотечественники прислали домой уже меньше — миллиард 129 миллионов долларов. Ну, а самый большой показатель зарегистрирован в 2008-м, когда граждане Молдовы перевели домой 1,66 миллиарда долларов.

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (77)

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Теги:
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