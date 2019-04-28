Самые популярные смайлы затерялись в Молдове

Оценить комментарии, снимки или видео в соцсетях можно и с помощью мамалыги.

КИШИНЕВ, 28 апр— Sputnik. Оранжево-желтый огонек (🔥) стал самым популярным эмодзи в соцсетях. Представьте себе, что существуют исследования, которые анализируют использование смайликов в Интернете. На днях было опубликованы данные очередного такого мониторинга в России.

© AFP 2019 / BERTRAND GUAY Юбилей у интернета: что было в первом письме, отправленном по e-mail

Аналитики Noosphere Technologies изучили предпочтение россиян и выяснили, что чаще всего они оценивают сообщения в соцсетях именно оранжево-желтым огоньком, его использовали почти три миллиона раз.

После него "ставят" красное сердечко ♥️ (нажали 2,8 миллиона раз). Замыкает тройку прослезившийся от смеха смайлик 😂 (почти 2 миллиона реакций).

Чаще всего смайлики используют женщины. Самые популярные эмодзи у дам и девушек— красное сердце, огонек и зеленая галочка. Самые популярные эмодзи у сильного пола — огонь, зеленая галочка и смеющийся до слез смайлик.

Не так давно дизайнеры одного из рекламных агентств Молдовы придумали серию оригинальных смайлов на базе стилизованного изображения национального молдавского блюда — мамалыги. Исследования, к сожалению, насколько популярны эти эмодзи в молдавском сегменте Интернета, не проводились. А зря. Смайлы представляют собой мультипликационную стилизацию известных изображений поэта Михая Еминеску, писателя Иона Крянгэ, господарей Молдовы Штефана Великого и Дмитрия Кантемира, вокалиста группы "Zdob și Zdub" Романа Ягупова, а также ставшей известной благодаря тому же коллективу и песне "Bunica bate doba" Лидии Беженару.

Среди новых смайлов есть и те, что изображают собственно мамалыгу с различным гарниром, мамалыгу с кувшином вина, наем, в кушме (молдавский национальный головной убор) и с лестницей.

facebook.com/Fruitware Смайлы

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