Христос Воскрес: с Пасхой!

Уважаемые посетители сайта Sputnik Молдова! В этот праздник хочется пожелать Вам блага и добра.

Желаем помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления.

Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой — мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья.

Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость.

Желаем, чтобы все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

Пусть в праздник Светлого Воскресения Христова в каждом доме услышат – "Храни Господь"!

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