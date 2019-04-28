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Пасхальная ярмарка в центре Кишинева

Христос Воскрес: с Пасхой!

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (75)
27 0 0

Коллектив Sputnik Молдова поздравляет читателей с праздником Светлого Христова Воскресения.

Уважаемые посетители сайта Sputnik Молдова! В этот праздник хочется пожелать Вам блага и добра.

Пасхальные яйца. Архивное фото
© Flickr/ www.tOrange.biz Valdemar Fishmen
Пасха 2019: традиции, приметы, а также советы, как правильно выходить из поста

Желаем помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. 

Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой — мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья.

Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость.

Желаем, чтобы все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

Пусть в праздник Светлого Воскресения Христова в каждом доме услышат – "Храни Господь"!

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Тема:
Пасха 2019: история, обычаи, традиции (75)

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