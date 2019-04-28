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Митрополит Владимир на богослужении

Митрополит Владимир поздравил православных верующих с Пасхой

© Photo: Mitropolia Moldovei
Общество
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Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир обратился к православным верующим республики, поздравив их со Светлым Христовым Воскресением.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир в своем пасхальном обращении призвал всех православных христиан к всепрощению, примирению и к любви к ближнему.

"Светлый праздник Воскресения Господня дарует нам радость приветствовать вас славной вестью: Христос Воскрес!", - сказано в послании Митрополита.

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© Photo: Facebook / Dodon Igor
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По его словам, "принимая Свет Воскресения, верующие принимают Иисуса Христа, истинного Бога, обладающего властью над жизнью и смертью". Таким образом, как отметил глава молдавской митрополии, человек больше не охвачен страхом перед этим миром, который становится все более жестоким, больше не является рабом печали и отчаяния, исходящего из нестабильности и неуверенности общества, а с радостью и надеждой идет к Господу Богу.

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"Мои возлюбленные братья, на родине и в диаспоре, праздник Пасхи - это день Царства Божьего, подготовленный с момента основания мира для тех, кто живет ради любви к ближнему. Дорогие мои, не отчуждайтесь друг от друга и не расстраивайтесь из-за проходящих вещей, ибо сказано: "какая человеку польза из того, чтобы завоевать весь мир, если теряет душу свою?", - отмечено в обращении Митрополита.

Он призвал верующих, не терять свои души из-за ненависти, а любовью обрести Царство Божье, радуясь "Дню, которого Господь Бог сотворил для того, чтобы мы радовались и веселились".

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