Сказ о том, как британский блогер граждан Молдовы обидел

Свершилось. У нашей страны появился свой личный блогер. Автор популярнейшего туристического канала. Он даже "влоггер", то есть блогер, снимающий видео; "влоггер" звучит как-то интимней и несколько пугающе. Наверное, все уже знают о том, как британец побывал в Молдове и рассказал о том, что увидел. Количество просмотров его роликов превысило число граждан нашей страны и продолжает стремительно расти.

Взгляд англичанина на проблемы Молдовы, конечно, интересен. Но интереснее реакция наших сограждан на его творчество.

"Это их худые черти мутють воду во пруду, Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году". В.Высоцкий

Блогер начал свое шествие с Кишинева и сходу оскорбил его жителей заявив: "Кишинев – самая малопосещаемая европейская столица. Мне захотелось узнать, почему туристы не приезжают сюда, и меня шокировало то, что я здесь увидел". Он показал подземные переходы столицы, будто бы пережившие авианалет, разбитые улицы, и поговорил с пожилыми людьми, которые рассказали ему о размерах пенсий. После этого британец позволил себе посетить провинцию – Теленештский район и левобережье Днестра, непрерывно комментируя в ироничном ключе окружающую действительность.

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© Sputnik / Osmatesco В самом центре Кишинева творятся ужасные вещи - фото

"Англичанка гадит". В.Пелевин

Подавляющее большинство граждан Молдовы, увидев творчество британца, возмутились и тут же предложили рецепт решения обозначенных им проблем Кишинева и всей страны. А именно – депортировать мерзавца, сломать ему камеру, избить или даже покалечить, запретить посещать страну сомнительным блогерам и прочим иностранным шпионам. И только малая часть ограничилась грустными смайликами или комментариями, смысл которых сводился к мысли: все верно сказал.

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"Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство". А.С.Пушкин

Это очень известная фраза поэта, однако не все читали ее продолжение в письме к П.Вяземскому, и очень многие понимают ее в несколько другом смысле, который совпадает с народной мудростью, о том, что кое-что "свое" не пахнет. У меня, в ситуации с британским блогером, возникает только один вопрос – а что вы хотели? Чтобы приезжающие к нам туристы занимались непрерывной фальсификацией действительности и называли черное белым? Чтобы они дружно щебетали о достоинствах молдавского вина, об уникальном вкусе плацинд, о теплой всепроникающей мамалыге и о чудной красоте наших людей? А за что, извините, такая честь?

© Sputnik / Evghenii Panasenco Каждому второму пенсионеру в Молдове не хватает денег на жизнь

Почему мы всегда тщательно выискиваем критические отзывы на иностранные города и курорты и при этом хотим, чтобы наш город заливали лживым елеем? Мы, что, особенные? И в чем же? Впрочем, можно решить проблему британского блогера и других критиканов – закрыть границы, например. Или хватать тех туристов, которые оказались недостаточно благодарными (степень неблагодарности может определить суд). А лучше всего – перенести аэропорт в Криково, прямо к небезызвестным подвалам. Чтобы из самолета, минуя дороги, переходы, рынки и серые, загаженные дома, туристов доставляли прямо к источнику с вином, доводили до нужной кондиции и отправляли домой.

"Что Англия? Привыкли чуть что: Англия, Англия". Из кинофильма "Тот самый Мюнхгаузен".

Итак, я предлагаю полностью реабилитировать британца с его видеокамерой и английским юмором. Более того – я рекомендую регулярно приглашать его в Молдову за счет молдавских чиновников, дабы он мог фиксировать позитивные изменения (если они, конечно, произойдут). И, конечно же, хочу всем сомневающимся напомнить, что подземные переходы, дороги и фасады зданий в молдавской столице изуродовали вовсе не британские, российские, румынские или индонезийские туристы, а мы с вами – в лучшем случае наши соседи или родственники. И пенсии, величиной которых был шокирован блогер, нашим старикам назначили не в Лондоне и не на Ямайке, а здесь. Тутошние, так сказать, власти. И еще – страх показаться смешными, полнейшее отсутствие самоиронии, как ничто иное выдают провинциальность в худшем смысле этого слова. В любом случае: давайте не будем столь серьезными и угрюмыми – даже, когда речь идет о серьезных вещах.

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