Кишинев за ночь изменился до неузнаваемости: такой столицу давно не видели

Пасха - единственный период в году, который каждый кишиневец ждет с большим нетерпением, и дело не только в празднике.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Пасхальные каникулы для жителей Кишинева - это не просто праздники, а в прямом смысле глоток свежего воздуха. В первый день Пасхи столица меняется до неузнаваемости. И дело, конечно, не в праздничных украшениях. Улицы города пустынны. На дорогах в основном общественный транспорт. Прохожих мало.

Пустынный Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Пустынный Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Пустынный Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 3 © Sputnik / Nicu Goncear Пустынный Кишинев

Автомобилисты наслаждаются отсутствием заторов и свободными местами на парковках, а горожане на общественном транспорте в считаные минуты добираются до пункта назначения. Такой роскошью кишиневцы довольствуются исключительно на пасхальные каникулы, когда многие гости и жители столицы отправляются кто к родственникам в районы Молдовы, кто в отпуск за границу.

Кишинев, который страдает от транспортных заторов, облепленных машинами узеньких улочек, убитых дорог и их нескончаемого ремонта, только на праздники может вздохнуть свободно.

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