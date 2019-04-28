Врачи назвали самые частые причины обращений в "скорую" в период праздников

После праздника Пасхи медики регистрируют всплеск желудочно-кишечных заболеваний. По словам специалистов, этому способствует не только обильное застолье, но и неправильный "выход" из поста.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Врачи призывают население в период пасхальных праздников придерживаться правильного и здорового питания.

Как отмечают специалисты Национального агентства общественного здоровья, при употреблении повышенного количества животных жиров и белков и переизбытке алкоголя на органы пищеварительной системы ложится большая нагрузка. Особенно это касается тех, кто соблюдал пост. В такой ситуации существует риск развития растройств, панкреатита, гастроэнтерита, гипертонии, которые являются основными причинами вызова скорой медицинской помощи в праздничные дни.

Во избежание таких случаев специалисты рекомендуют покупать продукты питания в проверенных и лицензированных местах, так как часто причиной роста случаев пищевых отравлений становятся просроченные продукты питания. Также врачи обращают внимание на то, что не стоит употреблять продукты с истекшим сроком годности. Необходимо тщательно мыть фрукты и овощи, а также хорошо термически обрабатывать пищу для уничтожения патогенных микроорганизмов.

Медики призывают население избегать употребления газированных напитков и алкоголя, а также готовить пищу в умеренных количествах, без ее длительного хранения.

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Специалисты также рекомендуют исключить из праздничного меню колбасные изделия и вместо этого выбрать салаты, особенно овощные. Готовить блюда эксперты советуют, главным образом, путем запекания и варки.

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