Эксперт: в Молдове могут увеличить тариф на электричество

Предпосылки для небольшого повышения тарифа на электроэнергию в Молдове есть.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. В Молдове цены растут с завидным постоянством, и малейшие изменения, связанные с ними, жители страны ощущают на собственном кошельке. Буквально сразу после выборов в парламент Молдовы, которые прошли в феврале, компании по поставке и распределению электроэнергии запросили у Национального агентства по регулированию (НАРЭ) республики повысить тарифы на электричество для конечных потребителей. А затем стало известно о смене владельца крупнейшей компании Gas Natural Fenosa, представленной на энергетическом рынке страны. Как продажа предприятия отразится на тарифах, и когда могут произойти эти изменения, выяснял корреспондент Sputnik.

"На момент продажи Gas Natural Fenosa у инвестора был инвестиционный план, и он знал, что электричество продается по вот такому тарифу, и он будет функционировать в этих пределах", - заявил в комментарии Sputnik экономический эксперт Роман Киркэ.

По его словам, ранее поданная в НАРЭ заявка о пересмотре тарифа не обеспечена никаким обязательствами.

"Хотя, возможно, из-за небольшой девальвации, могут создаваться определенные предпосылки для пересмотра тарифа на электроэнергию. Но не думаю, что в ближайшее время такое вероятно", - отметил собеседник.

Эксперт предположил, что, скорее всего, если тариф и будут пересматривать, то это произойдет после всеобщих местных выборов. Как считает экономист, некоторые предпосылки для небольшого повышения тарифа все-таки есть. "Повышение, если и произойдет, то оно будет небольшое. Не 10-15 процентов", - добавил он.

© Sputnik / Валерий Шустов С 1 апреля в Молдове новый поставщик электроэнергии — что будет с тарифами

Ситуация с тарифами развивается по многолетнему сценарию, считает экономист Виорел Гырбу.

"У нас очень специфичная ситуация, на это я не раз обращал внимание. Если посмотреть на статистику последних 10-15 лет, то мы можем заметить один и тот же феномен – за полгода до выборов тарифы не растут, а после этого увеличиваются. У нас всегда так было", - сказал эксперт в эфире программы "Экспертиза".

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Это и может спасти население Молдовы от повышения тарифов в ближайшее время, считает Гырбу.

"Мы должны ожидать, что тарифы повысятся после местных выборов, потому что у НАРЭ есть возможность продлить время рассмотрения заявок", - добавил он.

Впрочем, некоторые эксперты в области энергетики уверены, что пересматривать тариф на электроэнергию вообще не имеет смысла.

В качестве основного аргумента в пользу корректировки тарифов в запросе к НАРЭ поставщики назвали рост закупочной цены на электроэнергию и изменение валютного курса.

Из представленных в НАРЭ запросов следует, что компания Gas Natural Fenosa Furnizare Energie просит для своих потребителей, чьи электроустановки подключены к распределительным электросетям низкого напряжения, повысить тариф до 180,25 банов за один кВт/ч без учета НДС. Для потребителей, подключенных к сетям среднего напряжения предлагается увеличить тариф до 161,25 банов за кВт/ч, а для подключенных к сетям высокого напряжения - до 134,25 банов.

RED Union Fenosa просит увеличить тариф для потребителей, подключенных к распределительным электросетям низкого напряжения, до 63,53 банов за кВт/ч, среднего напряжения - до 27,33 за кВт/ч, а для подключенных к сетям высокого напряжения - 12,83 банов.

В апреле стало известно, что испанская энергетическая компания Naturgy продала свой бизнес в Молдове по поставке и распределению электроэнергии. Как сообщается на сайте молдавского офиса Gas Natural Fenosa, обе компании — Red Union Fenosa и Gas Natural Fenosa Furnizare Energie — проданы транснациональной компании Duet Private Equity Limited, специализирующейся на инвестициях.

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