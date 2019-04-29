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Ясновидящие.

Обещания на миллион - как "ясновидящие" вводят в заблуждение людей

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Особо доверчивые и наивные люди становятся жертвами всевозможных "гадалок" и "ясновидящих", которые пользуются легковерностью клиентов, пытаясь заработать на них как можно больше.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik, Нику Гончар. Казалось бы, времена всевозможных целителей, заряжающих кремы и воду через телеэкран, экстрасенсов, которые "давали установки" в эфире и "лечили" наивных советских жителей, безвозвратно прошли.

Оказывается, что нет - и сегодня в молдавской столице полно тех, кто готов заработать на доверчивости или отчаянии людей, которые, зачастую, прибегают к так называемой магии, как к последней мере.

По Кишиневу, то тут, то там, можно встретить напечатанные на принтере объявления, в которых "маги и чародеи" обещают избавить человека чуть ли не от всех бед и недугов, встречающихся в жизни.

Корреспондент Sputnik Молдова решил прочитать одно из таких объявлений, чтобы понять - какие именно услуги предоставляют эти, с позволения сказать, "чудотворцы". 

Так, в одном из них некая ясновидящая обещает в прямом смысле слова "совершить чудо". Людей призывают проверить в ее способности, ведь, как сказано в объявлении, она приехала из-за рубежа. Да и имя у нее экзотическое, восточное, что придает "перчинки" повсюду развешанным в общественных местах посулам.

 

Так, "всемогущая" экзотическая гадалка работает с гарантией, есть у нее и временные сроки, в которые "чудо" должно свершиться в течении 3-9 дней. В эти сроки она обещает, в случае необходимости, расторгнуть венчание, решить проблемы с алкоголизмом, обеспечить прибыльность бизнесу, избавить от наркомании и импотенции.

Другая ее "подельница" с  более прозаичным славянским именем обещает снять венец безбрачия, помочь в лечении всех видов хронических заболеваний, изгнать из жилища "злых духов". 

Возмущенные кишиневцы уже обратились в правоохранительные органы с просьбой наказать "ворожею" за повсеместную расклейку объявлений в общественных местах, в том числе возле православных храмов, служители которых иначе, как язычеством, все эти действия "ясновидящих" не называют.

Почтовый ящик
© Sputnik / Евгений Панасенко
"Почта Молдовы" предупредила о новом виде мошенничества
 

Что говорит Уголовный Кодекс Молдовы? 

Более строг и понятен по отношению к таким гадалкам Уголовный Кодекс Молдовы, в котором есть отдельная статья №190 - "Мошенничество". За осуществление подобной деятельности и выманивание денег у клиентов горе-предсказатели рискуют быть оштрафованными на 550-850 условных единиц, поработать бесплатно на пользу общества от 120 до 240 часов, либо получить 3 года тюремного заключения. 

"Мошенничество - незаконное получение имущества другого лица путем введения в заблуждение одного или нескольких лиц посредством выдачи ложного факта за истинный либо истинного за ложный", - сказано в законе.

Афера, поставленная на поток 

Случаи "колдовства" за деньги в Молдове происходят неоднократно. В частности, несколько лет назад столичная полиция пресекла деятельность одной из "чародеек". 

Женщина, выдавая себя за ясновидящую, получила от жительницы Кишиневе 160 тысяч леев за, якобы, лечение ее ребенка от серьезной болезни. Средства "ясновидящей" ее "клиентка" перечисляла из-за рубежа, где находилась на заработках.

После того, как жертва "экстрасенса" обратилась в полицию, сотрудники правопорядка устроили обыски в нескольких квартирах, принадлежащих "целительнице". Там были обнаружены психотропные препараты, средства для употребления наркотиков.

Конечно, некоторые от отчаяния попадаются в лапы таких аферистов. Хотя священнослужители говорят, что самой искренней верой, которая может быть на Земле, является вера в Бога, в торжество его Воскресения и победу над смертью.

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Теги:
обман, заработок, аферисты, гадалка
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